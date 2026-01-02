Tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, registrado en la mañana de este viernes 2 de enero a las 7:58 horas, el gobierno del Estado de México activó de inmediato los protocolos de revisión y monitoreo en los 125 municipios de la entidad, reportando saldo blanco y ausencia de daños graves.

Activan protocolos de emergencia en los 125 municipios del Edomex

El movimiento telúrico fue perceptible en todo el territorio mexiquense, lo que provocó la activación de más de 10 mil altavoces del sistema de alerta sísmica, permitiendo que la población reaccionara de manera preventiva.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y las Comisarías Municipales, no se recibieron llamadas al 911 por daños estructurales, lo que confirma la efectividad de los protocolos de prevención y respuesta inmediata.

Edomex demuestra capacidad de reacción tras el sismo (Cortesía)

Como parte del monitoreo posterior al sismo, se reportó una fuga de gas natural en el municipio de Tlalnepantla, la cual fue controlada oportunamente por el cuerpo de bomberos, sin que representara riesgo mayor para la población. Además, se atendieron tres casos de crisis nerviosa, conforme a los lineamientos establecidos por Protección Civil.

Las autoridades estatales mantienen comunicación permanente con las 125 Unidades Municipales de Protección Civil, sin que hasta el momento se hayan detectado afectaciones relevantes. Asimismo, se realizan recorridos preventivos en hospitales, vialidades estratégicas y estructuras prioritarias.

Como parte de estas acciones, dos helicópteros del Grupo Relámpagos efectuaron sobrevuelos de seguridad para la evaluación aérea de posibles daños, sin reportar incidencias.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Edomex informó que, a través del SUEM, se realizaron recorridos de supervisión sin registrar novedades. De manera preventiva, se llevó a cabo la evacuación ordenada de aproximadamente 650 personas del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” en Toluca, sin incidentes.

Mientras que las 19 jurisdicciones sanitarias confirmaron que la red hospitalaria del Edomex continúa operando con normalidad.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse por canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, ante cualquier eventualidad sísmica.