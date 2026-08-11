Esthela Damián Peralta encabezó en Acapulco el foro “Guerrero del Futuro: Tiempo de Mujeres”, donde se analizaron los principales retos que enfrentan las mujeres en la entidad, entre ellos la brecha educativa, la violencia y el embarazo adolescente.

Acompañada por académicas, activistas, liderazgos indígenas y deportistas, la ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal destacó que el lema de la presidenta Claudia Sheinbaum, “no llego sola, llegamos todas”, representa un compromiso colectivo entre sociedad y gobierno para transformar las condiciones de vida de las mujeres guerrerenses.

Esthela Damián encabeza foro “Guerrero del Futuro: Tiempo de Mujeres”. (cortesía)

Esthela Damián señala brecha educativa y violencia contra mujeres

Durante la presentación del diagnóstico estatal, Esthela Damián Peralta señaló que existe una importante brecha educativa para las mujeres en Guerrero, pues solo 6 por ciento alcanza la educación superior, frente a una media nacional de 23 por ciento.

La ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal explicó que la continuidad escolar se pierde principalmente desde los niveles de secundaria y preparatoria. Asimismo, destacó que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida.

Esthela Damián Peralta consideró que estas condiciones representan un reto para la transformación de las ocho regiones de Guerrero, particularmente para las niñas, adolescentes y jóvenes.

Esthela Damián encabeza foro “Guerrero del Futuro: Tiempo de Mujeres”. (cortesía)

Esthela Damián alerta por embarazo adolescente en Guerrero

Esthela Damián Peralta calificó como “doloroso” que Guerrero ocupe el primer lugar nacional en embarazo adolescente e infantil, con casi 11 mil casos registrados.

Es muy doloroso pensar que Guerrero ocupa el primer lugar nacional en embarazo adolescente e infantil, con casi 11 mil casos registrados. No son simples números, son historias de vida, jóvenes y familias que replican ciclos de vulnerabilidad. El reto de la transformación está ahí: en la prevención de la violencia, en el conocimiento de nuestros derechos y en ofrecer un horizonte real de oportunidades para que nuestras adolescentes no vean interrumpido su proyecto de vida. Esthela Damián, ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal

Ante este panorama, planteó la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia, el conocimiento de los derechos y las oportunidades para las adolescentes de la entidad.

Esthela Damián encabeza foro “Guerrero del Futuro: Tiempo de Mujeres”. (cortesía)

Esthela Damián presenta plan “Guerreras del Futuro”

Durante el foro, Esthela Damián Peralta presentó las propuestas del plan “Guerreras del Futuro”, inspirado en el modelo de los PILARES de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicha propuesta contempla la creación de Centros de Servicios e Integración para las Mujeres, así como Centros de Salud Integral con atención médica especializada.

También incluye programas de financiamiento, capacitación y mentorías para impulsar el emprendimiento y la autonomía económica de mujeres rurales, indígenas y urbanas.

El panel estuvo integrado por Eva Vega Estrada, Aleida Alarcón Domínguez, Jessi Ivette Alejo Rayo, Yadira Santiago Ramírez, Alma Doreli Ramos y Saraí Pinzón Campos.

Con este foro, Esthela Damián Peralta afirmó que busca construir propuestas de la mano de la sociedad civil y las bases comunitarias, con una agenda en la que el empoderamiento y la salud de las mujeres sean ejes del desarrollo de Guerrero.