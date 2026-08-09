La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, sostuvo un encuentro con cerca de 500 líderes y referentes sociales de las ocho regiones de Guerrero, donde llamó a fortalecer la organización territorial y el trabajo coordinado con las bases.

Durante la reunión, realizada en Acapulco en el marco de la Defensa de la Soberanía Nacional, Damián Peralta pidió a los liderazgos sociales no tener dudas sobre sus principios y convicciones, además de mantener la unidad para avanzar en las prioridades de las comunidades.

Esthela Damián reúne a 500 líderes sociales de las 8 regiones de Guerrero (Cortesía )

Esthela Damián llama a fortalecer trabajo territorial en Guerrero

La exconsejera jurídica destacó que la fuerza del movimiento depende del trabajo conjunto con quienes conocen las necesidades de las comunidades y participan directamente en el territorio.

Damián Peralta señaló que el cambio requiere organización colectiva, diálogo y coordinación con las bases sociales para impulsar acciones encaminadas a la justicia social y el bienestar de las y los guerrerenses.

Asimismo, sostuvo que el proyecto denominado “Guerrero del Futuro” requiere la participación de los liderazgos de las distintas regiones del estado para consolidar una agenda común.

Líderes sociales refrendan respaldo a Esthela Damián

Durante el encuentro, las y los asistentes manifestaron su disposición de continuar trabajando en unidad con Esthela Damián y destacaron la importancia de contar con un liderazgo abierto, incluyente y con capacidad de respuesta.

La reunión tuvo como uno de sus objetivos revisar las prioridades comunitarias y fortalecer la estructura territorial mediante una mayor coordinación entre los liderazgos y sus bases.

Al finalizar el encuentro, las y los líderes sociales cantaron las tradicionales “Mañanitas” a Esthela Damián con motivo de su cumpleaños y compartieron un pastel.

Con esta reunión, la exconsejera jurídica de Presidencia busca fortalecer la organización territorial y mantener una agenda de trabajo basada en el diálogo con las estructuras de base.