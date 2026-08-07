La ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, expresó su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, que condujeron a la aprehensión del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

La detención del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, procedió por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Esthela Damián respalda las investigaciones de la FGR

Esthela Damián Peralta señaló que esta acción de la FGR seguramente es para buscar la verdad y justicia para las madres y padres de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que ha sido una causa irrenunciable e incansable para el movimiento de transformación.

Sabemos de la atención a las víctimas que se tuvo por parte del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fueron hechos que no debemos permitirnos en nuestro país, todo aquello que ayude a lograr la verdad y justicia, es muy relevante para la Cuarta Transformación y el pueblo de México. Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián rechazó mantener contacto con Ángel Aguirre

Además, la ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián expresó su rechazo hacia una publicación de X, en donde fue señalada de tener afinidad y cercanía con el ex gobernador de Guerrero.

Esa fotografía es falsa, alguien decidió manipularla con IA y sustituir a la persona que realmente estaba conmigo.



En política podemos tener diferencias, pero no se vale fabricar “pruebas” para desinformar, mucho menos aprovechando un contexto tan delicado.



Esta es la… https://t.co/cX6jORTaL6 pic.twitter.com/6lEwKhxpIK — Esthela Damián (@esthela_damian) August 7, 2026

En dicha publicación se observa una foto de Esthela Damián junto a Ángel Aguirre, sin embargo, la ex consejera jurídica informó que se trata de una imágen manipulada con Inteligencia Artificial y realizó un comparativo entre la imagen real y la imagen intervenida.