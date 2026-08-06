La ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián encabezó una multitudinaria Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional en la colonia Electricista donde estuvo acompañada por el regidor José Ángel Mejía Álvarez y liderazgos sociales de la zona.

Durante este encuentro, Esthela Damián destacó la trascendencia de hacer equipo con los representantes del pueblo para llevar bienestar a cada rincón.

Llegar a la colonia Electricista de la mano del regidor José Ángel Mejía Álvarez nos permite afianzar este compromiso de territorio. El ‘Guerrero del Futuro’ se edifica en las comunidades, de frente a las familias y escuchando a quienes conocen de cerca las necesidades de su gente para transformarlas en soluciones reales. Esthela Damián, ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián encabeza asamblea en la colonia Electricista de Acapulco. (cortesía)

Asamblea fortalece la agenda de Defensa de la Soberanía Nacional

La reunión formó parte de las actividades que Esthela Damián Peralta realiza en distintas regiones de Guerrero para promover la agenda de Defensa de la Soberanía Nacional y mantener el contacto directo con la ciudadanía.

Esthela Damián encabeza asamblea en la colonia Electricista de Acapulco. (cortesía)

Con este encuentro en la colonia Electricista, la ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal reiteró su compromiso de mantener un diálogo cercano con las familias y los liderazgos comunitarios como parte del proyecto “Guerrero del Futuro”.