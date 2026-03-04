Mauro Antonio Mosso, quien fuese policía estatal, trabajó como Secretario de Tránsito en Iguala, Guerrero, antes de ser detenido el 3 de marzo de 2026 por su presunta relación con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Mauro Antonio Mosso está acusado de haber utilizado el teléfono de uno de los estudiantes de Ayotzinapa la noche de su desaparición, el 27 de septiembre de 2014.

Mauro Antonio Mosso Benítez (Michelle Rojas)

¿Quién es Mauro Antonio Mosso?

Mauro Antonio Mosso Benítez es un funcionario público mexicano que se desempeñó como secretario de Tránsito y Vialidad en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero.

En ese puesto, era encargado de la seguridad vial de Iguala, así como de la regulación del tránsito y la coordinación de operativos municipales relacionados con el flujo vial.

Previo a ese nombramiento, Mauro Antonio Mosso Benítez había trabajado como policía estatal en Iguala durante 2014, año en el que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos fueron desaparecidos.

De acuerdo con las pesquisas, la noche del 27 de septiembre del 2014 el entonces policía estatal hizo uso del equipo de telefonía de uno de los estudiantes, situación que lo pondría en la mira por el caso Ayotzinapa.

¿Cuántos años tiene Mauro Antonio Mosso?

Hasta ahora, no hay información pública sobre la edad de Mauro Antonio Mosso. No obstante, se presume que el detenido tendría alrededor de 45 años.

¿Mauro Antonio Mosso tiene hijos?

Se desconoce si Mauro Antonio Mosso tiene o no hijos.

¿Quién es la esposa de Mauro Antonio Mosso?

Al igual que el caso anterior, no hay información pública en la que se mencione quién es la esposa o pareja de Mauro Antonio Mosso.

Mauro Antonio Mosso Benítez, director de Tránsito de Iguala (Especial)

¿Qué estudió Mauro Antonio Mosso?

Mauro Antonio Mosso cursó hasta la preparatoria. Posteriormente tuvo una formación relacionada a tareas de seguridad, con capacitación en áreas tácticas y operativas.

Algunos de los cursos que tomó, fueron:

Curso básico de fuerza especiales.

Curso de aeromóvil

Curso de combate urbano

¿En qué trabajó Mauro Antonio Mosso?

Mauro Antonio Mosso Benítez ha trabajado en puestos relacionados con la seguridad y la administración pública en Iguala, así como en corporaciones estatales y federales.

De acuerdo con su información curricular, Mauro Antonio Mosso Benítez trabajó en:

Integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (aprox. 2008–2017)

Policía estatal en Guerrero, con funciones en la región de Iguala (2014)

Director o secretario de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Iguala, encargado de la movilidad y operativos viales del municipio (2025-2026)

Recién el 30 de septiembre de 2025, el alcalde de Iguala, Erick Catalán Rendón, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo designó como director de Tránsito y Vialidad.

Mauro Antonio Mosso, director de Tránsito de Iguala, fue detenido por el caso Ayotzinapa

Autoridades federales detuvieron al director de Tránsito y Vialidad de Iguala, Mauro Antonio Mosso Benítez, por su presunta relación en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La detención fue efectuada en el domicilio del funcionario, ubicado en un inmueble del fraccionamiento Villas del Rey, el cual fue cateado y, de acuerdo con el gabinete de seguridad, le fueron decomisadas:

Armas de fuego

Cartuchos

Un cargador

Dosis de droga

En el exterior de la vivienda fueron colocados sellos y oficios de la Unidad de Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR.

Según la unidad de investigación, en la casa de Mauro Antonio Mosso se realizaban actividades de la organización delictiva Guerreros Unidos como reuniones y tratos para el narcotráfico.