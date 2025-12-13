Manuel Vázquez Arellano, diputado sobreviviente de Ayotzinapa, negó su respaldo a Pedro Haces y pidió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deslindarse de él.

A través de un video en redes sociales, el diputado Manuel Vázquez Arellano señaló que ha sido intimidado por “ciertos personajes” por denunciar acciones que “hacen daño al movimiento”.

Pedro Haces (Especial)

Manuel Vázquez Arellano pidió que no se ocupara su nombre para decir que Morena respalda a Pedro Haces, quien recientemente fue señalado de tener vínculos con “El Limones”.

El diputado sobreviviente de Ayotzinapa señaló que ha recibido presiones por parte de Pedro Haces y puso de ejemplo la vez que expuso su inconformidad por el grupo de amistad con Israel.

“Denuncié cuando en lo oscurito instalaron el grupo de amistad con Israel. Me mandó a decir este personaje que bajara mis publicaciones y por ahí estuvo diciendo que ‘lo voy a conocer’, pues ya lo estamos conociendo. Niega tener relación con ciertos personajes y sin embargo, fotos, videos, respaldándolos”. Manuel Vázquez Arellano

En su video, Manuel Vázquez Arellano señaló que Pedro Haces le exigió borrar su publicación sobre la reunión, pero él señaló que “no encumbre a personajes vinculados a extorsionadores”.

Antes de concluir, el diputado Manuel Vázquez Arellano afirmó que “ese tipo de personas no sirven en el movimiento” y pidió a Morena que tome medidas, se deslinde de él y haga las investigaciones correspondientes.