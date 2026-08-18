Un maestro de secundaria en Acámbaro, Guanajuato, fue despedido luego de que se difundiera un video, en el que se le observa tener conductas inapropiadas con alumnos dentro de un salón de clases.

La difusión de los videos generó cuestionamientos sobre la conducta del docente y llevó a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) a intervenir, por lo que el maestro ya no forma parte de la dependencia.

Despiden a maestro de secundaria en Acámbaro tras difundirse videos con alumnos

La tarde de este martes 18 de agosto se dio a conocer que José Luis, maestro en Acámbaro, fue despedido después de realizar acciones indebidas con alumnos de la Secundaria General No. 20 Centeotl.

En los videos se observa al docente sentarse en las piernas de un alumno y realizar movimientos sexuales junto a dos estudiantes más. El resto de adolescentes reía incómodamente mientras grababan con sus celulares.

Horas después de que el material se hiciera público, la SEG anunció el despido definitivo del profesor de secundaria, por lo que dejó de formar parte de la estructura educativa estatal.

La SEG también informó que brindará apoyo psicológico a los estudiantes que pudieron verse afectados por estas conductas, así como a cualquier otra persona que requiera atención derivada de los hechos.

El caso ha generado preocupación por las medidas de protección que deben mantenerse dentro de los planteles educativos, particularmente cuando se trata de estudiantes menores de edad.