La dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) convocó a una protesta en Chilpancingo durante la visita de Claudia Sheinbaum.

CETEG amenaza con boicotear el evento de Claudia Sheinbaum, pues señalan que le quieren recordar que tiene cuentas pendientes con ellos.

¿CETEG amenaza con boicotear evento de Claudia Sheinbaum en Chilpancingo?

Integrantes de CETEG anunciaron protesta en Chilpancingo aprovechando la visita de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo en Guerrero.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Presidencia)

En video compartido en la cuenta de X de la periodista Azucena Uresti -de 47 años de edad- se puede ver a integrantes de la CETEG reunidos.

Azucena Uresti informó en su publicación que CETEG amenaza con boicotear evento de Claudia Sheinbaum en Chilpancingo.

En las imágenes se puede escuchar a una persona hablando por altavoz anunciando que harán una pausa mientras que su “Asamblea Estatal resuelve”.

Y es que anunció que se encontraban en una reunión, por lo que les pedía tiempo para poder ver qué pasaba.

Claudia Sheinbaum anunció que estará en Chilpancingo a las 3 de la tarde para hacer un evento al que ha denominado “La transformación avanza”.

Donde planea exponer informes detallados sobre el estado que guarda la administración pública federal y los hechos que se han realizado en cada una de las entidades federativas.

🚨#Guerrero | La CETEG amenaza con boicotear el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Chilpancingo 👇🏼



📹Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/g8JHAtI4UD — Azucena Uresti (@azucenau) September 19, 2025

CETEG amenaza que estará presente en todas las visitas de Claudia Sheinbaum a Guerrero

Cabe recordar que la dirigencia de la CETEG convocó a sus bases a concentrarse este viernes 19 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en las inmediaciones de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Ciudad Universitaria.

Esto con el objetivo de realizar algunas actividades durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La convocatoria fue dirigida tanto a trabajadores activos como jubilados, además de secretarios generales, representantes de centros de trabajo y presidentes de comités de lucha.

Hace varios meses, la CETEG informó que estaría presente en todas las visitas que haga Claudia Sheinbaum a Guerrero con el objetivo que tiene compromisos pendientes con ellos.

Actualmente las mesas de diálogos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se encuentran rotas.

En el pasado, Claudia Sheinbaum ya había cancelado su visita a Tlapa, Guerrero por manifestaciones del magisterio.

Claudia Sheinbaum tenía previsto inaugurar un hospital de segundo nivel, que fue puesto en operación sin ninguna ceremonia formal.