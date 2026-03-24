A pesar de las constantes demandas, el gobierno del estado de Nuevo León sigue sin aumentar las pensiones y pagar los retroactivos de los maestros jubilados de la Sección 50 del SNTE.

De acuerdo con los docentes en retiro, la deuda oscila entre los 829 millones y hasta mil millones de pesos, por lo que han iniciado demandas legales contra el gobierno estatal y el ISSSTE.

A pesar de ello, las autoridades encargadas no han atendido las exigencias de los maestros jubilados de la Sección 50, debido a que siguen sin cubrir el aumento retroactivo.

Protesta de maestros jubilados de la sección 50 del SNTE (N+ )

Maestros jubilados de la Sección 50 acusan incumplimiento de retroactivo; presentarán nueva demanda

Por la falta de pagos del retroactivo de sus pensiones que se ha extendido por años, maestros jubilados de la Sección 50 realizaron una protesta en la sede del del ISSSTELEÓN en Monterrey.

Durante el acto, los docentes retirados que acusan que el incumplimiento de su petición data desde enero del 2024, afirmaron que el monto del adeudo ya se ubica en los mil millones de pesos.

Al recordar que el incremento reclamado es de 6.43%, refirieron que presentarán una nueva demanda que pretenden escalar a nivel federal en busca de una resolución favorable.

El incumplimiento por parte del gobierno de Nuevo León afecta a más de 15 mil 200 maestros, quienes se han sumado a las protestas para exigir el pago del retroactivo de sus pensiones.

Cabe destacar que las acciones que llevan a cabo los maestros jubilados de la Sección 50 forman parte de un Plan B que se realiza ante la falta de atención por las autoridades del estado.

Estas son las demandas de los maestros jubilados de la Sección 50

Por la falta de pago de pensiones con el aumento y el retroactivo que les corresponde, los maestros jubilados de la Sección 50 del SNTE han plantado estas demandas al gobierno de Nuevo León:

Pago inmediato de retroactivos de pensiones retenidos desde 2024, cuyo monto ya habría alcanzado los mil millones de pesos

Reconocimiento del incremento del 6.43% en las pensiones

Creación de partidas presupuestales específicas en el Congreso local para liquidar los adeudos con más de 15 mil 200 jubilados

Surtido completo y permanente de medicamentos en ISSSTELEON, pues denuncian desabasto crónico que afecta directamente la salud de los jubilados

Transparencia y auditorías sobre el manejo de recursos destinados a pensiones y salud

Audiencia directa con autoridades estatales, empezando con Samuel García y la Secretaría General de Gobierno, para negociar soluciones