Autopista del Sol presenta congestionamiento tras sismo de 6.5

Tras sismo de 6.5 con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, autopista del Sol presenta congestionamiento vehicular.

Turistas que vacacionaban en el estado decidieron adelantar su regreso lo que provocó que aumentara el aforo vehicular en la autopista del Sol.

Congestionamiento vial en Autopista del Sol tras sismo de 6.5 en Guerrero

Luego del fuerte sismo de magnitud 6.5 que se registró la mañana de este viernes 2 de diciembre miles de turistas regresaron de sus vacaciones.

A lo largo de la Autopista del Sol, México-Acapulco, el personal de la Dirección General de Tránsito Estatal mantiene presencia constante, realizando recorridos de seguridad y auxilio vial.



Esto provocó largas filas de más de un kilómetro en las casetas de Metlapil, La Venta y Palo Blanco.

La Autopista del Sol presentó una carga vehicular intensa, algunos turistas decidieron adelantar su retorno luego del sismo registrado y las réplicas que se siguieron presentando.

En la avenida Costera Miguel Alemán se observó a decenas de turistas con maleta en mano listos para salir en sus vehículos particulares.

Autoridades viales recomendaron circular con extrema precaución y mantener una velocidad moderada, ya que el flujo de automóviles es constante.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), por la caseta la Venta de la Autopista del Sol salieron 15 autos por minuto e ingresaron nueve.

Tras el flujo vehicular, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero anunció que el personal de la Dirección General de Tránsito Estatal mantiene presencia constante.

Las autoridades realizan recorridos de seguridad y auxilio vial.

Autoridades realizan operativo en la autopista del Sol tras congestionamiento vial

Personal de la Policía Estatal y de Tránsito Estatal mantiene acciones coordinadas de vigilancia y seguridad vial.

Esto con el objetivo de:

Supervisar la circulación vehicular

Brindar orientación y auxilio vial a las y los automovilistas

Contribuir al control de la velocidad

Reducir factores de riesgo y fortalecer la seguridad de quienes transitan por este tramo carretero

Además de que la Unidad Aeromóvil de la Secretaría de Seguridad Pública realiza sobrevuelos preventivos.

Esto permite ampliar la cobertura de supervisión, reforzar la vigilancia y facilitar la detección oportuna de cualquier situación que pudiera afectar la seguridad vial.

Las autoridades exhortan a todos los automovilistas:

Respetar los límites de velocidad

Atender las indicaciones del personal operativo