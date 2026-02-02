Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció que la Autopista del Sol fue liberada tras siete horas de bloqueo, luego de que pobladores de comunidades de Guerrero cerraron la circulación en ambos sentidos en protesta.

Fue alrededor de las 7:45 horas de hoy lunes 2 de febrero que Capufe anunció el cierre de la Autopista del Sol desde la Plaza de Cobro Palo Blanco hacia Acapulco, y desde La Venta a Cuernavaca, por presencia de manifestantes.

Autopista del Sol: protestantes liberan vialidad tras siete horas de bloqueo

En punto de las 14:51 horas, Capufe anunció que la Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 321, fue liberada por los manifestantes en ambos sentidos de la circulación; sin embargo, informó fuerte carga vehicular.

Según los reportes, los representantes de 40 comunidades de Juan R. Escudero, Tecoanapa y Tierra Colorada llegaron a un acuerdo para dialogar con las autoridades estatales y federales, así como la firma de una minuta.

Previo al retiro de manifestantes, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, había llamado al diálogo y pidió la liberación de la Autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco, ya que afectaba a los guerrerenses.

La Secretaría General de Gobierno de Guerrero también informó que la circulación en la Autopista del Sol fue restablecida y que funcionarios estatales mantendrán diálogo permanente con pobladores.

Autopista del Sol: circulación fue liberada tras siete horas de bloqueo (Captura de pantalla)

Pobladores de Tierra Blanca, Tecoanapa y Juan R. Escudero denuncian comunidades en riesgo

Los pobladores habían exigido diálogo con las autoridades federales para retirar el bloqueo de la Autopista del Sol, ya que, afirmaban, sus comunidades se encontraban en riesgo por autodefensas.

Acorde con lo señalado, policías comunitarios o autodefensas de Ayutla de los Libres habían intentado ingresar en días anteriores a comunidades de Tierra Colorada, Juan R. Escudero y Tecoanapa.

Sin embargo, dichos grupos estarían asociados con una organización criminal, lo que pondría en riesgo a la población de Tierra Colorada como se observa en otras comunidades de Guerrero, afirmaron manifestantes.

Por lo cual, tanto comisarios como transportistas y taxistas se sumaron a las protestas en la Autopista del Sol la mañana de este lunes 2 de febrero.