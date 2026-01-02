La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio a conocer que el sismo de 6.5 en Guerrero dejó una persona fallecida y varios heridos.

Autoridades siguen evaluando daños en el municipio de San Marcos luego del fuerte sismo ocurrido la mañana de este viernes 2 de enero.

La gobernadora Evelyn Salgado informó que el sismo de 6.5 en Guerrero dejó una persona fallecida y varios heridos

En entrevista con algunos medios, Evelyn Salgado informó que el sismo de 6.5 con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero dejó una persona fallecida y varios heridos.

🔴Muere una mujer tras sismo en Guerrero



La gobernadora Evelyn Salgado informó del deceso de una habitante de la comunidad de Las Minas.



Su vivienda colapsó por el temblor de magnitud 6.5



📹Francisco Robles vía @Reforma



pic.twitter.com/haO1iUU9p3 — Azucena Uresti (@azucenau) January 2, 2026

Detalló que se trata de una mujer de aproximadamente 50 años, quien perdió la vida a causa del colapso del techo de su casa en la comunidad de Las Minas, Guerrero.

“Tenemos ya el reporte de una mujer fallecida por el colapso de su vivienda, una mujer de 50 años” Evelyn Salgado

Evelyn Salgado señaló que ya están en contacto con la familia de la fallecida para darles el apoyo necesario.

Además confirmó que varias personas presentan lesiones, pero todas con heridas leves que ya están siendo atendidos y se encuentran fuera de peligro.

Evelyn Salgado reiteró a la población el apoyo y acompañamiento del gobierno del estado para atender los daños ocasionados por el sismo.

Por el momento continúan las evaluaciones en todo el estado y continuarán los recorridos en todas las zonas de Guerrero.

Misael Lorenzo Castillo, alcalde de San Marcos, confirma que continúa el protocolo para atender a la población afectada

El alcalde de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, aseguró que continúan con la revisión para hacer el inventario de daños y recibir el apoyo federal.

Pidió a la población tener calma, pues ya se activó el protocolo para ayudar a todas las personas afectadas.

Tras el temblor también se activó el Comité de Protección Civil en sesión permanente.

Con apoyo de más de 100 elementos de la Secretaría de Marina y alrededor de 200 del Ejército Mexicano, que realizan recorridos y evaluación de daños en zonas residenciales y carreteras del municipio.

Las autoridades continúan con las labores para atender a la población afectada.