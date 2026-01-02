La aparición de grietas en playas de Barra Vieja, Guerrero, luego del sismo de 6.5 que se registró durante la mañana del 2 de enero, tomó por sorpresa a habitantes y turistas.

Pero, ¿por qué se abrieron grietas en playas de Barra Vieja como se observa en videos que circulan en redes sociales? Te contamos lo que se sabe en torno al peculiar fenómeno.

🔴 Reportan grietas en la playa de Barra Vieja, en Acapulco, Guerrero, derivadas del movimiento de 6.5 en San Marcos.

📹 FB Cocinando con Dulce pic.twitter.com/VP0MLIF78a — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 2, 2026

Sismo de 6.5 abre grietas en playas de Barra Vieja: esto sabemos

El sismo de magnitud 6.5 que tuvo su epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, provocó diversas afectaciones estructurales en la entidad, así como en la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, el temblor también ocasionó un extraño fenómeno, pues en redes sociales se compartió un video en el que se muestra la formación de grietas en playas de Barra Vieja, las cuales se abrieron en la arena.

En el video que fue captado por una mujer, se puede ver que las grietas se tratan de surcos de varios metros de largo, así como aberturas menores alrededor de las hendiduras de mayor longitud.

Hasta el momento, ninguna autoridad o funcionario ha emitido información con respecto a las grietas en la playa, y se desconoce si por la aparición de las fisuras, se realizan acciones preventivas en la zona.

Cabe destacar que si bien no hay una explicación oficial de lo ocurrido, el hecho habría ocurrido por un fenómeno geológico conocido como licuefacción de suelos, el cual se registra bajo estas condiciones:

Sismo de gran magnitud

Suelos arenosos o limosos

Alta saturación de agua

Profundidad superficial del suelo afectado

Duración prolongada del movimiento telúrico

Proximidad al epicentro

Cabe destacar que las playas de Barra Vieja sobre las que aparecieron las fisuras, se ubican a unos 60 o 65 kilómetros del municipio de San Marcos, distancia que podría explicar la formación de las grietas en la playa.

Sismo de 6.5 derrumbó el restaurante de Doña Goya

Además de las grietas que se abrieron en las playas de Barra Vieja, el sismo de 6.5 dejó más afectaciones en la zona, pues el restaurante de Doña Goya colapsó por completo.

La construcción tenía más de cincuenta años, por lo que los pilares cedieron durante el movimiento, ocasionando que el inmueble se desplomara hacia un costado y terminara muy dañado tras el sismo de 6.5.

Esto ocurrió en Barra Vieja, en el restaurante Playa Suade, propiedad de Doña Goya. Ella se levantó con todas las ganas de salir adelante, preparando sus alimentos con esfuerzo y esperanza para recibir al turismo; sin embargo, el temblor de esta mañana la marcó para siempre.



Su… pic.twitter.com/4bnMmEhqna — Acapulco Trends (@AcapulcoTrends_) January 2, 2026

Autoridades locales acudieron a Barra Vieja, inspeccionaron el área, confirmaron el derrumbe del restaurante, acordonaron la zona y recomendaron evitar el ingreso por riesgo de hundimientos

El establecimiento conocido como Playa Suave era un punto de reunión, tras el sismo de 6.5 quedó destruido, por lo que la propietaria perdió su fuente de ingresos y el patrimonio familiar quedó afectado.