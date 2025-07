Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, brincó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) luego de que ésta declaró las playas del destino turístico como contaminadas.

La Cofepris lanzó recientemente la app Playas MX que muestra en tiempo real si una playa en México es apta para visitarla, considerando la calidad del agua; algunas de Acapulco fueron calificadas como no aptas.

Ante esto, la presidenta municipal Abelina López negó rotundamente la información de la Cofepris e invitó a los turistas a visitar las playas de Acapulco, Guerrero, pues no estarían contaminadas; te damos todos los detalles.

Playas contaminadas en Acapulco (Michelle rojas)

Abelina López niega que playas de Acapulco estén contaminadas como declaró la Cofepris

”Vengan a Acapulco”, dijo la presidenta municipal de este destino turístico, Abelina López, hoy viernes 18 de julio luego de desmentir los datos de la Cofepris sobre que algunas de sus playas están contaminadas con bacterias de heces fecales.

Abelina López explicó que la Cofepris hizo el muestreo de las playas de Acapulco en junio, un día después de que llovió, lo que habría afectado los resultados; “si se hace un muestreo ahorita, no están contaminadas”, aseguró.

La Cofepris declaró que cuatro playas de Acapulco no son aptas para nadar ya que están contaminadas al exceder los niveles de la bacteria enterococcus faecalis y representan un riesgo sanitario para los visitantes.

Estas son las cuatro playas de Acapulco que la Cofepris declaró contaminas y no aptas para ser visitadas:

Playa Caletilla Playa Hornos Playa Carabali Playa Papagayo

Playas contaminadas en Acapulco (Captura de pantalla)

Abelina López asegura que ella nadaría en playas que Cofepris declaró contaminadas; invita a visitar Acapulco

Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, fue cuestionada sobre si ella se metería a las playas que la Cofepris declaró contaminadas a lo que ella respondió sin dudar que lo haría “sin problema”.

“Imagínate, si estuviera contaminada no, pero yo me metería”, dijo Abelina López luego de invitar a los turistas a visitar las playas de Acapulco y reiterar una vez más que sus playas no están contaminadas.