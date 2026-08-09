Andrés Mijes llamó a impulsar el “Modo Sí” para que la Transformación llegue a Nuevo León, con un gobierno capaz de escuchar, resolver las necesidades de la ciudadanía y cumplir con sus compromisos.

Durante la Asamblea para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, realizada en la colonia Garza Cantú, en Cadereyta Jiménez, Mijes destacó que esta visión representa responsabilidad, capacidad para atender las demandas sociales y búsqueda de soluciones.

El también alcalde de Escobedo señaló que Nuevo León necesita dejar atrás una dinámica en la que las necesidades de la población encuentran pretextos para no ser atendidas.

Andrés Mijes pide pasar del “Modo No” al “Modo Sí” en Nuevo León

Mijes afirmó que la entidad ha vivido bajo el denominado “Modo No”, caracterizado, desde su perspectiva, por respuestas negativas y justificaciones ante las demandas de la ciudadanía.

Por ello, planteó impulsar una nueva etapa en la que el gobierno tenga como prioridad escuchar a la población y convertir sus necesidades en acciones concretas.

El funcionario sostuvo que el “Modo Sí” implica asumir responsabilidades y contar con la capacidad para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Modo Sí de Mijes coincide con proyecto de Claudia Sheinbaum

Andrés Mijes señaló que esta propuesta coincide con el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la ruta establecida en el Plan México, donde el desarrollo económico y la política social deben avanzar de manera conjunta para generar bienestar.

Ante habitantes de Cadereyta Jiménez, llamó a fortalecer la Transformación en Nuevo León mediante acciones concretas y reiteró que el “Modo Sí” busca pasar de los pretextos a las soluciones y de las promesas a los resultados.

Mijes sostuvo que el objetivo es construir un gobierno cercano a la gente, que escuche sus necesidades y tenga la capacidad de responder con resultados.