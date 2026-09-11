Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un tanque con 35 mil litros de diesel durante un operativo que se desplegó en Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con las autoridades del estado, la acción que se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, se ejecutó en un inmueble ubicado en la colonia San Juan de la Presa.

Además del tanque con 35 mil litros de diesel, la FGR aseguró diversos elementos y como parte de una investigación que busca determinar la procedencia del combustible que se incautó.

Decomisa FGR tanque con 35 mil litros de diésel en Salamanca, Guanajuato

Un tanque con capacidad de almacenamiento de hasta 35 mil litros, fue asegurado durante un operativo que la FGR realizó en coordinación con autoridades locales en Salamanca, Guanajuato.

Sobre los hechos, el gobierno del estado dio a conocer que el tanque fue localizado dentro de un inmueble particular en el que se ejecutó un cateo en cumplimiento de una orden judicial.

En el sitio ubicado en San Juan de la Presa, el personal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y el Ministerio Público Federal, localizó el tanque con 35 mil litros de diesel.

FGR asegura tanque con 35 mil litros de diésel en Salamanca, Guanajuato (Gobierno de Guanajuato)

Durante las acciones fueron extraídas dos muestras del líquido en el depósito para someterse a los análisis correspondientes para determinar su composición, procedencia y situación legal.

En torno al operativo, se informó que se puso en marcha como parte de una investigación relacionada con posibles actividades ilícitas relacionadas con el robo de hidrocarburos.

Cateo y decomiso de diesel no dejó detenidos; investigación sigue abierta

Cabe destacar que al informar sobre el cateo y decomiso del tanque con 35 mil litros de diesel, la FGR resaltó que las acciones no acreditan por sí mismos la comisión de un delito.

Debido a ello, la fiscalía federal destacó que tras el aseguramiento del contenedor y el combustible, la investigación en torno a los hechos se mantiene en curso.

Además de los 35 mil litros de diésel, la autoridad federal incautó otros posibles elementos encontradas en el inmueble, como una computadora de escritorio y un dispositivo de grabación de video.

Tanto el tanque como el combustible y el resto de los elementos decomisados, fueron puestos bajo resguardo de la autoridad competente con el fin de continuar con las investigaciones.