Los productos tradicionales de Guanajuato mantienen presencia en mercados internacionales y durante el primer semestre de 2026 alcanzaron más de 658 millones de dólares en exportaciones. Entre los productos que llegaron a otros países se encuentran botas, chiles frescos, tortillas, tacos, tostadas, salsas, sombreros, cerámica, tequila, mezcal, mole y piñatas.

Las botas encabezaron este conjunto de productos, con 303.4 millones de dólares en exportaciones durante enero-junio de 2026. Le siguieron los chiles frescos, con 211.9 millones de dólares.

También destacaron las exportaciones de tortillas, tacos y tostadas, con 44.8 millones de dólares; guacamoles y salsas, con 43.3 millones de dólares; y sombreros, con 34.9 millones de dólares.

Guanajuato exporta productos tradicionales. (cortesía)

Tequila, mezcal y cerámica llevan tradiciones de Guanajuato al exterior

Otros productos vinculados con las tradiciones mexicanas también registraron exportaciones durante el primer semestre del año.

La decoración de cerámica alcanzó 12.5 millones de dólares; el tequila, 7.3 millones; el mole, 731 mil dólares; el mezcal, 80.9 mil dólares; y las piñatas, 16.8 mil dólares. La presencia de estos productos se extendió a distintos mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Guatemala, Australia, Colombia y Estonia.

En el caso del tequila, los principales destinos señalados fueron Estados Unidos, Singapur y Países Bajos, mientras que el mezcal tuvo presencia principalmente en Estados Unidos, Singapur y Alemania.

De acuerdo con el comunicado, estos productos representan una parte de la identidad y las tradiciones de Guanajuato que llegan a otros países a través del comercio exterior.

Guanajuato exporta productos tradicionales. (cortesía)

La administración estatal, encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz, señala que busca fortalecer las oportunidades para que el talento y la capacidad productiva de Guanajuato encuentren nuevos mercados.

En este mes patrio, Guanajuato celebra a México también desde sus exportaciones: productos que nacen de las tradiciones y que hoy encuentran un lugar en las mesas, hogares y mercados del mundo.