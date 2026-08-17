Guanajuato destaca a nivel nacional en distintos indicadores de seguridad pública, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre los principales resultados se encuentran los avances en certificación policial, infraestructura para la atención de emergencias, tecnología de vigilancia, ciberseguridad y aseguramiento de hidrocarburos, rubros en los que la entidad ocupa los primeros lugares nacionales.

Guanajuato ocupa primer lugar nacional en certificación policial

Guanajuato registra que 99.7% de su personal cuenta con Certificado Único Policial (CUP), porcentaje que coloca a la entidad en el primer lugar nacional en este indicador.

Además, 91.5% del personal cuenta con evaluaciones aprobatorias vigentes, resultado que ubica a Guanajuato en el sexto lugar nacional.

Estos indicadores reflejan el nivel de certificación y evaluación con el que cuenta el personal encargado de las labores de seguridad pública en el estado.

Guanajuato destaca en certificación policial, tecnología y seguridad: INEGI. (Cortesía)

Guanajuato lidera en centros de atención de emergencias y botones de pánico

En infraestructura para la atención de emergencias, Guanajuato cuenta con 44 centros, cifra que lo coloca en el primer lugar nacional.

A esta infraestructura se suman 3 mil 533 cámaras de vigilancia distribuidas en el estado, como parte de las herramientas tecnológicas utilizadas para fortalecer las labores de seguridad.

Otro de los indicadores destacados corresponde a los botones de pánico instalados en negocios, con 14 mil 354 dispositivos, también en el primer lugar nacional. El estado cuenta además con este tipo de herramientas en hogares y escuelas.

Guanajuato destaca en aseguramiento de hidrocarburos y ciberseguridad

En materia de combate al robo y tráfico de combustibles, Guanajuato reportó el aseguramiento de más de 4.1 millones de litros de gasolina, cifra que lo coloca en el primer lugar nacional entre las entidades que reportaron este tipo de aseguramientos.

Asimismo, el estado registró mil 998 ciberinvestigaciones, resultado que representa el segundo lugar nacional en este indicador.

Los datos también muestran resultados en la recuperación de vehículos de carga. Guanajuato reportó 401 tractocamiones recuperados, con lo que ocupó el segundo lugar nacional, además de 81 camiones de carga, cifra que lo colocó en el tercer lugar.

Los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026 muestran las capacidades institucionales de Guanajuato en materia de profesionalización policial, infraestructura, tecnología y atención de distintos delitos, rubros que forman parte de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.