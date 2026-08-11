El estado de Guanajuato se convertirá en el invitado de honor de la próxima edición del Festival de Vida y Muerte, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre próximos en Xcaret, Quintana Roo.

Representantes del parque temático y del Gobierno de Guanajuato anunciaron la alianza en conferencia de prensa desde Ciudad de México, en la que destacaron la importancia de este festival tanto para ambas entidades.

Leticia Aguerrebere, directora corporativa de Arte, Cultural y Festivales de Grupo Xcaret indicó que este será el 20 aniversario del festival, en el que han participado más de 15 mil artistas y se han ofrecido más de 6 mil 400 espectáculos, a los que han asistido al menos 800 mil personas.

Este festival se ha convertido en “un espacio para preservar y compartir el patrimonio cultural” del sureste mexicano, al que con el tiempo se han agregado expresiones de otros rincones de la República.

Hemos construido un espacio donde la memoria el arte la música y otras expresiones y saberes convergen para honrar una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país. Leticia Aguerrebere, directora corporativa de Arte, Cultural y Festivales de Xcaret

Guanajuato será invitado de honor en el Festival de Vida y Muerte de Xcaret. (cortesía)

Guanajuato llevará la magia de sus tradiciones a Xcaret

En la edición 2026, Guanajuato tendrá el honor de montar dos altares monumentales de Día de Muertos, similares a los que cada año se montan en las calles subterráneas de la capital del estado.

En total, Guanajuato realizará 25 actividades durante el festival, incluyendo una muestra gastronómica en la que participarán diez de las más reconocidas cocineras tradicionales del estado.

La secretaria de Cultura de Guanajuato, Lizeth Galván Cortés, señaló que será todo un reto condensar lo mejor de las tradiciones del estado en un sólo espacio, y por sólo cuatro días, porque el estado “es una verdadera potencia cultural y tiene demasiado que presentar”.

Galván se mostró confiada en que los visitantes al festival quedarán complacidos con lo que están preparando con mucho cariño y esfuerzo, tal como lo ha pedido la gobernadora del estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Guanajuato llega a Xcaret con toda su historia, con su identidad y con una enorme riqueza cultural para compartir con México y con el mundo. Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato

Guanajuato será invitado de honor en el Festival de Vida y Muerte de Xcaret. (cortesía)

Por su parte, la secretaria de Turismo e Identidad del estado, Lupita Robles León, aseguró que no se puede hablar de turismo sin cultura, y el Festival de Vida y Muerte de Xcaret es el mejor ejemplo de ello.

La funcionaria se dijo emocionada por poder llevar las expresiones de su estado a un escenario que reúne cada año a miles de personas de México y el mundo entero, quienes sabrán que en Guanajuato se celebra a la vida y a los que ya partieron como en ningún otro lugar.