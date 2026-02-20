Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dio a conocer que con la estrategia de Atención a las Causas, en Guanajuato se han brindado más de 500 mil atenciones, al mismo tiempo que con el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se intercambiaron más de 300 armas de fuego por dinero en efectivo.

Guanajuato impulsa seguridad en coordinación con el gobierno federal

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria señaló que en Guanajuato se realizaron 46 mil 120 visitas casa por casa en 84 colonias; además, se instalaron 77 Comités de Paz, se llevaron a cabo 108 Ferias de Paz y se recuperaron 45 espacios públicos.

Rosa Icela señaló que se efectuaron 346 Mesas de Paz Estatales, una Interestatal, dos Interregionales y 3 mil 441 Regionales, realizadas en 10 regiones del estado, donde participaron autoridades de las tres órdenes de gobierno para alcanzar 730 acuerdos en coordinación con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para avanzar en materia de seguridad.

352 armas fueron entregadas de manera voluntaria y anónima en Guanajuato (cortesía)

Por otra parte, la funcionaria explicó que se realizaron 273 Jornadas por la Paz, y este mes de febrero se instalarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica. Mientras que en Celaya, Salamanca y León se impulsaron acciones en materia de seguridad especializada para reducir los índices, pues son los municipios con mayor incidencia delictiva.

Celaya: 198 mil 247 atenciones, visitas a 36 colonias, 34 Comités de Paz, 46 Ferias de Paz, 19 espacios se recuperaron y se realizaron 35 Jornadas por la Paz

León: 154 mil 453 atenciones, 20 mil 486 visitas a casas, 22 Comités de Paz, 32 Ferias de Paz, 24 Jornadas por la Paz y 14 espacios públicos se recuperaron

Salamanca: 143 mil atenciones, visitas a 25 colonias, 21 Comités de Paz, 30 Ferias de Paz, 14 Jornadas por la Paz y se recuperaron 12 espacios públicos

Rodríguez subrayó el trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la construcción de nueve obras y destacó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Iglesia Católica para llevar a siete municipios la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, pues de octubre del 2024 al 11 de febrero del 2026 se intercambiaron 352 armas de fuego por dinero en efectivo.

Con estas estrategias, Guanajuato sigue dando pasos firmes para garantizar la seguridad y regresar la paz a la entidad, impactando directamente en la calidad de vida de miles de familias.