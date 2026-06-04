La gobernadora del estado de Guanajuato Libia Denisse García Muñoz Ledo, encabezó la Reunión Regional de Autoridades en Materia de Búsqueda, para fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de delitos vinculados y la atención integral a víctimas y sus familias.

La reunión tuvo como objetivo compartir experiencias y definir estrategias regionales para responder con mayor rapidez, coordinación y eficacia ante las desapariciones; además permite establecer criterios comunes para aplicar las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Estos encuentros pueden ayudar muchísimo a plantear una agenda nacional en materia de atención a personas víctimas, directas o indirectas, de personas desaparecidas y sus familias Libia Denisse García Muñoz Ledo, gobernadora del estado de Guanajuato

Mecanismos de búsqueda empleados en Guanajuato

En Guanajuato la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene tres grupos de búsqueda en campo, cuenta con Registro Estatal de Contextos de Hallazgo de consulta pública y ha fortalecido la búsqueda en vida mediante procesos de identificación en centros de rehabilitación, albergues y espacios de atención social. Además, ha impulsado análisis regionales de contexto interestatal para diseñar estrategias conjuntas.

En procuración de justicia, Guanajuato ha consolidado un modelo de coordinación con inteligencia, interoperabilidad de registros, fortalecimiento operativo y viabilidad financiera.

Con ello, la Fiscalía reporta una efectividad del 87 por ciento en la localización de personas y mantiene mecanismos como la Alerta Amber, el Protocolo Alba y unidades de análisis de contexto e identificación.

En este evento estuvo presente el Secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona; Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado; Héctor Díaz Esquerra, Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas; Francisco Juárez León, Comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato; Zucé Hernández Martínez, Fiscal Especializada en Derechos Humanos de la FGE; y los representantes de las Secretarías de Gobierno, Comisiones de Búsqueda, Comisiones de Atención a Víctimas y Fiscalías Especializadas de los estados de la entidad