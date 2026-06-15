La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que Cuerámaro va a tener más obras y acciones, porque están apostando a la obra social, así como a los caminos rurales, pavimentaciones, drenajes, y el apoyo a la gente del campo, en el arranque de la rehabilitación del camino rural de acceso a la comunidad de La Llave además de dar comienzo al Programa de Donación de Asfalto que impulsa la Secretaría de Obra Pública.

También explicó que al realizar la donación de 40 toneladas de asfalto para este municipio, no solo se va a encarpetar y dejar en mejores condiciones del camino en La Llave, también se va a intervenir el camino a San José de la Esperanza, conocido por todos como La Bodega, y se rehabilitarán las calles José María Morelos, y Galeana en la cabecera municipal.

La gobernadora Libia Dennise García resaltó que también se entregaron los apoyos del Programa Seguro Agropecuario del Gobierno de la Gente, tras considerar que el ciclo primavera-verano 2025 fue difícil por las precipitaciones pluviales.

Indicó que las inundaciones afectaron las cosechas, por eso, hoy se benefician a 75 productoras y productores de Cuerámaro con una inversión de casi 700 mil pesos.

Libia Dennise comenzó el Programa de Donación de Asfalto. (CORTESÍA )

Estrenan infraestructura educativa en Cerrito de Agua Caliente

En otro orden de ideas, durante la gira de trabajo de la gobernadora Libia Dennise, entregó obras de infraestructura educativa que transforman este plantel y brindan espacios más seguros, dignos y funcionales para el aprendizaje.

Con una inversión de 3 millones 401 mil 756 pesos, la Secretaría de Obra Pública construyó un nuevo techado para actividades cívicas, deportivas y recreativas; sustituyó diversos tramos de la barda perimetral; edificó un nuevo acceso al plantel; se rehabilitó el patio; construyó rampas de accesibilidad; creó jardineras; mejoró las instalaciones eléctricas e hidráulicas; y realizó acciones para el manejo de agua pluvial y el mejoramiento del entorno ambiental.

En una caravana ConMiGobernadora, las madres de familia se acercaron y fue donde nos hicieron saber de la necesidad de esta escuela. Siempre he dicho que es en el territorio donde conocemos las necesidades de la gente y hoy estamos estrenando infraestructura digna para nuestras niñas y niño<b>.</b> Libia Dennise García, gobernadora

Durante el evento, el Secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, destacó que la obra responde a una necesidad histórica de la comunidad.

En las Caravanas de la Gente nuestra Gobernadora escuchó de cerca las peticiones de las familias y asumió el compromiso de mejorar esta escuela. Hoy estamos demostrando que su palabra vale. Juan Pablo Pérez Beltrán, Secretario de Obra Pública

Mientras que el Secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, reconoció el desempeño académico de la escuela y destacó que el 85 por ciento de las alumnas y alumnos obtuvo resultados sobresalientes en matemáticas en la evaluación RIMA del año pasado.

Por su parte, el Presidente Municipal de Cuerámaro, Humberto Hernández Martínez, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó el trabajo coordinado para fortalecer la infraestructura educativa.

Libia Dennise comenzó el Programa de Donación de Asfalto. (CORTESÍA )

Gobernadora Libia Dennise García inaugura Muestra Deportiva y Cultura de jubilados y pensionados

La gobernadora Libia Dennise García acudió a la inauguración de la Décima Sexta Muestra Deportiva y Cultural 2026, de la Sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en este encuentro se reconoce el compromiso y contribución de miles de maestras y maestros jubilados y pensionados que dedicaron su vida al servicio educativo en Guanajuato.

A este encuentro en el Parque Guanajuato Bicentenario, asistieron cerca de 2 mil 500 participantes provenientes de las 29 delegaciones sindicales de jubilados y pensionados de la Sección 45 del SNTE.

Como Gobernadora les reconozco y me alegro de compartir este momento con ustedes, por eso hago un llamado a que hagamos equipo, todas y todos desde nuestra trinchera podemos hacer algo para que a Guanajuato le vaya mejor. Libia Dennise García, gobernadora.

Durante esta edición se desarrollaron competencias deportivas y actividades culturales en disciplinas como atletismo, caminata, básquetbol, cachibol, fútbol 7, ajedrez, canto, baile, declamación, oratoria, artes plásticas, dibujo, pintura, modelado, tallado, repujado y manualidades.

Estas actividades favorecen el envejecimiento activo, fortalecen la salud física y emocional, y ayudan a combatir el aislamiento social, uno de los principales retos que enfrentan muchas personas adultas mayores.