¿Quién es Mauricio Prieto, el diputado federal del PRD que sufrió un atentado en Tarímbaro, Michoacán?

¿Quién es Mauricio Prieto? El diputado federal del PRD fue víctima de un atentado en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, del cual resultó ileso.

La tarde del jueves 21 de diciembre, el legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD) sufrió un ataque directo.

El atentado ocurrió mientras Mauricio Prieto Gómez transitaba por la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de la comunidad Cuto del Porvenir.

Por su parte, el diputado del PRD reponsabilizó a Baltazar Gaona, legislador local del Partido del Trabajo (PT) de orquestar el atentado en su contra.

Mauricio Prieto atribuyó que ir al frente en las encuestas rumbo a las elecciones 2024 para definir las diputaciones en Michoacán, fue la causa del ataque a tiros del que fue víctima.

Pero, ¿quién es Mauricio Prieto, el diputado federal que sufrió un atentado en Tarímbaro, Michoacán? Te decimos.

Mauricio Prieto nació el 11 de marzo de 1974 y actualmente es diputado federal del PRD.

En cuanto a su formación académica, el legislador del partido del sol azteca, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Estudios Avanzados (UEA).

Además, Mauricio Prieto cuenta con una Maestría Fiscal, la cual comenzó en el año 2021, aunque aún no ha concluido dicho grado de estudios.

Mauricio Prieto acusó a un diputado del PT de ordenar el atentado que sufrió en Tarímbaro por pelear un cargo político; por esto te damos más detalles de su trayectoria legislativa.

Los cargos políticos que ha ocupado el diputado del PRD, Mauricio Prieto, son:

En el registro profesional del diputado federal del PRD, Mauricio Prieto, también destaca que fungió como empresario gasolinero.

Luego de que Mauricio Prieto sufrió un atentado a tiros en Tarímbaro, Michoacán, aseveró que no lo van a“amedrentar por ningún motivo”.

También el diputado del PRD apuntó que tanto el gobierno de Michoacán, como el gobierno Federal, están obligados a garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

En este sentido, Mauricio Prieto arremetió contra la estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” y adelantó que presentará una denuncia penal por el ataque a balazos del que fue víctima.

“Y hoy queda claro que no podemos seguir a la estrategia de los abrazos y no balazos. O sea, eso se acabó y que quede claro, que no me van a amedrentar (...) pase lo que pase, hago responsable al diputado local, Baltazar Gaona”

Mauricio Prieto, diputado del PRD