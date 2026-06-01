Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la ceremonia de premiación de la 14ª edición del Encuentro de Cocina Tradicional de Guanajuato, organizado por la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI), donde reconoció el legado cultural que resguardan las cocineras y cocineros tradicionales de la entidad.

La gobernadora destacó que cada platillo representa mucho más que una receta familiar, pues conserva historias, costumbres y tradiciones que han dado identidad a las comunidades guanajuatenses a lo largo de generaciones.

Asimismo, resaltó que el Gobierno de la Gente mantiene su compromiso de respaldar a quienes preservan estos saberes culinarios, al considerar que la cocina tradicional también representa comunidad, memoria, orgullo y oportunidades para el desarrollo local.

Encuentro culinario en Guanajuato fortalece la identidad y el patrimonio gastronómico

La edición 2026 del encuentro se desarrolló dentro de la temporada gastronómica Guanajuato ¡Sí Sabe!, consolidándose como una plataforma para preservar el patrimonio culinario estatal, impulsar la economía local y fortalecer la identidad de las distintas regiones.

En esta ocasión participaron 60 cocineras y cocineros tradicionales provenientes de 40 municipios, quienes llegaron a la etapa final tras superar las eliminatorias celebradas en Cañada de Caracheo, Nuevo Chupícuaro y Tierra Blanca.

Los participantes fueron evaluados por un jurado especializado que calificó aspectos como sabor, técnica, historia, ingredientes locales y valor cultural de cada receta.

El certamen contempló las categorías dulce, salado y Mérito a la Trayectoria, reconociendo tanto la riqueza gastronómica del estado como la labor de quienes han dedicado años a preservar y difundir las tradiciones culinarias de Guanajuato.

Además de la premiación, se entregaron certificados del Estándar de Competencia de Cocina Tradicional y un reconocimiento póstumo a Jesús Cárdenas, promotor de la cocina tradicional guanajuatense.

Libia Dennise reconoce legado culinario en Encuentro de Cocina Tradicional. (Cortesía)

Libia Dennise propone que premio lleve el nombre de Jesús Cárdenas

Durante su participación, la mandataria estatal propuso que el reconocimiento otorgado a las cocineras tradicionales adopte el nombre de Jesús Cárdenas, como una forma de honrar su legado y aportación al posicionamiento de la gastronomía guanajuatense a nivel nacional e internacional.

La iniciativa busca mantener viva la memoria de quien fue considerado uno de los principales impulsores de la cocina tradicional del estado y un referente para las nuevas generaciones de cocineras y cocineros.

A lo largo de sus 14 ediciones, este encuentro ha reunido a representantes de todo Guanajuato y se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Tan solo en 2025 participaron 60 cocineras y cocineros de 36 municipios, mientras que la final congregó a más de 7 mil 500 asistentes.

Al evento asistieron representantes del sector turístico y restaurantero, autoridades municipales, legisladores y cocineras tradicionales de distintas regiones del estado, quienes refrendaron su compromiso con la preservación de la riqueza gastronómica de Guanajuato.