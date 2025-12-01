Grecia Quiroz expresó en redes que continuará respaldando la memoria de Carlos Manzo frente a señalamientos dirigidos contra su familia y su trayectoria municipal.

Las críticas recientes generaron tensión política, particularmente tras declaraciones del senador Fernández Noroña, quien cuestionó sus posibles aspiraciones dentro de Michoacán.

Grecia Quiroz reafirma liderazgo local y defensa del legado de Carlos Manzo

Quiroz sostuvo que ningún ataque desviará su trabajo comunitario, destacando que proteger la memoria de Carlos Manzo es una responsabilidad irrenunciable para su administración.

Afirmó que continuará enfrentando descalificaciones, recalcando que su compromiso gubernamental se mantiene firme, incluso ante interpretaciones externas sobre su futuro político.

Carlos Manzo (Cuartoscuro )

Noroña aseguró desde tribuna que Quiroz busca la gubernatura, calificándola de ambiciosa y ubicando su postura dentro de posiciones ideológicas extremas.

La alcaldesa respondió rechazando esos calificativos, señalando que dichas afirmaciones buscan desacreditar su labor municipal sin argumentos verificables.

En su mensaje, recalcó que ella defenderá públicamente a Manzo, subrayando que ningún actor político podrá manchar el nombre del exalcalde.

Pidió a militantes autodenominados “preocupados” concentrarse en sus responsabilidades internas y permitir que su gobierno avance en tareas ciudadanas.

Quiroz resaltó que las prioridades institucionales deben enfocarse en fortalecer servicios, mejorar infraestructura y atender necesidades poblacionales urgentes.

Recordó enseñanzas de Manzo para reafirmar que las críticas indican avance, insistiendo en que su administración no se detendrá ante ataques políticos.

Sostuvo que los señalamientos fortalecen su determinación, pues evidencian la relevancia del trabajo realizado desde la presidencia municipal.

Las declaraciones reactivaron debates locales sobre liderazgo, continuidad y posicionamientos dentro del escenario michoacano, generando nuevas lecturas sobre su futuro inmediato.