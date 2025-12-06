El titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Santiago Nieto se comprometió a ceder marcas a Grecia Quiroz, tras su solicitud.

“Si, no veo por qué no, se cumple el requerimiento de la ley”, expresó Santiago Nieto tras su salida de Palacio Nacional con referente a la solicitud de Grecia Quiroz.

Esto ante la solicitud que realizó el pasado 14 de noviembre de 2025 ante la IMPI, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.

Sobre el registro de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, y que han generado debate, debido a la pronta solicitud, tras el asesinato del político michoacano el pasado 1 de noviembre.

Santiago Nieto, director general del IMPI, garantizó que se le entregará a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, las marcas de “Carlos Quiroz” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, las cuales solicitó en noviembre pasado.

Video: @pedrovillaycana I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/UKXtjnrn97 — El Universal (@El_Universal_Mx) December 6, 2025

Grecia Quiroz es la que tiene “el derecho de usar el nombre de Carlos Manzo”: Santiago Nieto

Ante el compromiso de ceder marcas a Grecia Quiroz, el titular de la IMPI Santiago Nieto recalcó “ que si hay alguien que tiene el derecho de usar el nombre de Carlos Manzo es ella”.

Por lo que tras la revisión solicitada, las marcas podrían ser cedidas a Grecia Quiroz durante la próxima semana.