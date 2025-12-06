El titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Santiago Nieto se comprometió a ceder marcas a Grecia Quiroz, tras su solicitud.
“Si, no veo por qué no, se cumple el requerimiento de la ley”, expresó Santiago Nieto tras su salida de Palacio Nacional con referente a la solicitud de Grecia Quiroz.
Esto ante la solicitud que realizó el pasado 14 de noviembre de 2025 ante la IMPI, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.
Sobre el registro de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, y que han generado debate, debido a la pronta solicitud, tras el asesinato del político michoacano el pasado 1 de noviembre.
Grecia Quiroz es la que tiene “el derecho de usar el nombre de Carlos Manzo”: Santiago Nieto
Ante el compromiso de ceder marcas a Grecia Quiroz, el titular de la IMPI Santiago Nieto recalcó “que si hay alguien que tiene el derecho de usar el nombre de Carlos Manzo es ella”.
Por lo que tras la revisión solicitada, las marcas podrían ser cedidas a Grecia Quiroz durante la próxima semana.
Luego de que Santiago Neto adelantó que estarán trabajando en el IMPI “con el temas de marca y con la denominación de origen”.