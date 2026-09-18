Grecia Quiroz no acudió al quinto informe de Ramírez Bedolla por veto del Congreso

Grecia Quiroz no estuvo presente en el quinto informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla por veto en el Congreso de Michoacán, confirmó el diputado Carlos Bautista Tafolla.

Fue durante su llegada que el diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, explicó que la alcaldesa de Uruapan no acudió precisamente por el veto.

Sin embargo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aclaró que el Congreso de Michoacán sí la invitó a su quinto informe como a los otros 112 alcaldes.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan (Grecia Quiroz/ Facebook)

Grecia Quiroz no acude al quinto informe de Alfredo Ramírez Bedolla por veto en el Congreso

En el quinto informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, Carlos Bautista Tafolla fue cuestionado sobre la asistencia de Grecia Quiroz, quien no se presentó.

Declaró haber invitado a Grecia Quiroz al quinto informe; sin embargo, por cuestiones del veto no iba a acudir.

Al respecto, Carlos Bautista Tafolla añadió que pese a que se busca hacer las cosas bien, el resto de los diputados, 39 personas, tratan de que todo resulte mal.

Hasta el momento, Grecia Quiroz no se ha pronunciado sobre su inasistencia al Congreso de Michoacán para el quinto informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla el 17 de septiembre.

Alfredo Ramírez Bedolla asegura que Grecia Quiroz fue invitada por el Congreso

Tras su salida del Congreso de Michoacán y rendir su quinto informe de gobierno, Alfredo Ramírez Bedolla respondió a medios sobre la ausencia de Grecia Quiroz.

Al respecto, Alfredo Ramírez Bedolla mencionó que tiene entendido que el Congreso invitó a los 112 alcaldes y al Consejo Comunal de Cherán, sin mencionar el veto.

Durante su llegada al Congreso de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla también aseguró a medios que escuchará al Movimiento del Sombrero.