Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, señaló que Gerardo Fernandez Noroña está en todo su derecho de apelar la disculpa pública que determinó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), de la misma manera que ella ha sido respetuosa con él y con la ley que ha considerado que ejerció violencia política de género en su contra.

“Él está en todo su derecho de acudir también a la ley, a la impugnación… cada quien en su debido carácter está respondiendo como uno cree… que él haga lo correspondiente, yo estoy haciendo lo propio y el hecho de que tenga que dar una disculpa pública lo dejo a su consideración, a su conciencia… no podemos permitir de que personas como el senador puedan seguir teniendo representaciones populares en donde realmente no respeta los derechos de las mujeres… esos representantes es lo que la gente ya no quiere…” Grecia Quiroz. Alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz dijo que la disculpa la deja a la conciencia de Gerardo Fernández Noroña debido a los ataques que ha ejercido contra ella desde noviembre pasado cuando asesinaron a su esposo Carlos Manzo.

Así lo dijo la alcaldesa de Uruapan en el programa de Ciro Gómez Leyva al dejar claro que ella ha sido respetuosa y lo seguirá siendo a pesar de los ataques.

Grecia Quiroz denunció a Noroña por violencia sistemática contra las mujeres

Grecia Quiroz recordó que Gerardo Fernández Noroña no solo la ha violentado a ella sino a otras mujeres, razón por la que decidió emprender acciones jurídicas.

En ese contexto, lamentó que sea un representante popular y pidió no permitir que siga ocupando cargos públicos.

Dijo que como representante popular no respeta los derechos de la mujeres y que el propio pueblo está en contra de ese tipo de actitudes.

Recuerdan violencia de Noroña contra legisladoras y periodistas

En el programa de Ciro Gómez Leyva la exlegisladora Adriana Dávila, del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que en 2019 el senador alentaba a darle una “chinga”.

También recordó agresiones contra otras mujeres como la exlegisladora del Partido del Trabajo (PT), Augusta Díaz de Rivera, y a periodistas como Azucena Uresti o Lety Robles de la Rosa.