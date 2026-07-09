Gerardo Fernandez Noroña, senador de Morena, negó que sea un violentador de mujeres luego de parecer en el registro de violencia política de género por una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) e incluso se consideró el único político que ha llamado a erradicar esa problemática.

“Soy el único político que en las asambleas llamo a erradicar la violencia contra las mujeres. Soy el único político que digo que si una mujer sale desnuda a la calle nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere” Gerardo Fernández Noroña. Senador Morena

Noroña dijo que él ha llamado a erradicar la violencia contra las mujeres, luego de que el TEEM determinó que ha ejercido violencia política de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán.

La resolución no solo señala que la ha atacado por su gestión al frente de la presidencia municipal de Uruapan sino por sus aspiraciones políticas rumbo a la gubernatura de Michoacán.

Noroña señala campaña en su contra para impedir que nuevamente presida el Senado

Noroña dijo que se trata de una “campaña” que busca ubicarlo como “misógino”, la cual tiene por objetivo frenar su aspiración de presidir nuevamente la Cámara de Senadores.

Sobre las intenciones de repetir como presidente del Senado, Laura Itzel Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva, dijo que ha recibido la carta de otros compañeros con la misma aspiración, como el morenista Higinio Martinez, aunque todos tiene derecho a aspirar.

No obstante, la discusión para elegir a candidatos primero se centrará al interior de Morena y luego con dentro del Senado.

Noroña se pronuncia contra la violencia de Victor Padilla

Incluso, para posicionarse como un defensor de mujeres y negar violencia contra ellas, Noroña se pronunció en contra de Víctor Padilla ante su detención en CDMX y su traslado a Morelos por violencia intrafamiliar.

Noroña dijo que el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es “es inaceptable, es cobarde, es ruin”, sobre todo por tratarse de su esposa y aseguró que por supuesto que estuvo bien que enfrente a las autoridades.