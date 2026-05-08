Grecia Quiroz denunció públicamente la ausencia del exalcalde Ignacio Campos en una audiencia clave ante la Fiscalía de Michoacán por el caso Carlos Manzo.

A través de redes sociales, la alcaldesa de Uruapan señaló que Ignacio Campos había sido citado para declarar, pero declinó presentarse ante las autoridades.

La acusación se suma a la tensión política que rodea el proceso, en el que Grecia Quiroz ha insistido en la necesidad de que todos los implicados comparezcan para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo ocurrido en noviembre de 2025.

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Grecia Quiroz denuncia acusa al exalcalde Ignacio Campos de omitir presentarse ante la Fiscalía de Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, manifestó su rechazo ante la inasistencia del exalcalde Ignacio Campos, a una comparecencia programada ante la Fiscalía General de Michoacán por el caso Carlos Manzo.

De acuerdo con Grecia Quiroz, el exfuncionario no se presentó personalmente para emitir su declaración ante un juez, además de que no justificó el motivo de su inasistencia.

La alcalde ha insistido en que la Fiscalía de Michoacán investigue a Ignacio Campos, por su supuesta vinculación en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.