Grecia Quiroz cuestionó la protección federal otorgada a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y lamentó que Carlos Manzo no recibiera el mismo respaldo.
“Como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político; te ignoraron y te dejaron solo”.Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan
En redes sociales, la alcaldesa de Uruapan compartió una imagen de Carlos Manzo y señaló que los mecanismos de seguridad en México parecen aplicarse de manera discrecional.
Recordó que Manzo, exalcalde independiente, fue asesinado sin contar con resguardo oficial.
En ese sentido, Grecia Quiroz exigió justicia ante las acusaciones contra Rubén Rocha y otros funcionarios, subrayando que detrás de cada político criminal hay familias destruidas.
Grecia Quiroz cuestiona protección a Rubén Rocha Moya pero dejaron solo a Carlos Manzo
Mediante una publicación en redes sociales, con la foto de Rubén Rocha Moya y Carlos Manzo, Grecia Quiroz expresó su deseo de que al ex alcalde lo hubieran cuidado igual.
Este es el segundo pronunciamiento realizado de parte de Grecia Quiroz sobre las acusaciones de parte de Estados Unidos en contra de quien era el gobernador de Sinaloa.
Esto con referencia al dispositivo de seguridad de rango federal a Rubén Rocha, quien no tiene amenazas en su contra ni solicitó dicha protección.
Por lo mismo, Grecia Quiroz sentenció que los mecanismos de protección no existen en México, o por lo menos, no se sabe cómo y para quién se activan.
Ya que agrega, de haber cuidado de la misma manera a Carlos Manzo, probablemente seguiría como alcalde, junto a su familia para ver crecer a sus hijos.
Sin embargo, Grecia Quiroz acusa que como Carlos Manzo pertenecía a un movimiento ciudadano independiente, lo ignoraron y lo dejaron solo.
Por lo mismo, Grecia Quiroz finalizó su mensaje con la esperanza de que sus ojos “verán caer uno por uno”.
Grecia Quiroz exige justicia ante acusaciones contra Rubén Rocha Moya y funcionarios
El día que se dieron a conocer las acusaciones contra funcionarios de Sinaloa y presuntos vínculos con el crimen organizado, Grecia Quiroz también se pronunció brevemente.
Acorde con su escrito, Grecia Quiroz exigió justicia, ya que detrás de cada político criminal hay esposos asesinados y niños que se quedan esperando, como ocurrió con Carlos Manzo.
Sin embargo, también resaltó que hay madres buscando a sus hijos desaparecidos y mesas que se van quedando vacías, por lo cual, ninguna justicia o ley pagaría tanto dolor.
Pese a esto, Grecia Quiroz señaló que ante las acusaciones contra Rubén Rocha y otros nueve funcionarios, sólo espera que en todo el país se haga justicia.