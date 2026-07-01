La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó la firma del Acuerdo de implementación del Modelo Estatal de Homologación de Fomento a la Inversión en Baja California, una estrategia que permitirá agilizar la atención de proyectos de inversión mediante una mayor coordinación entre el Gobierno estatal y los siete municipios.

El objetivo del acuerdo es fortalecer la competitividad de la entidad mediante la homologación de procesos, la simplificación administrativa y digitalización de servicios estratégicos para brindar mayor certeza a quienes buscan invertir en Baja California.

Marina del Pilar Ávila impulsa la simplificación de trámites en Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que este acuerdo representa un avance hacia un modelo de gestión pública más eficiente, moderno y transparente.

Asimismo, destacó que la estrategia permitirá ofrecer respuestas más rápidas a los inversionistas mediante procesos homologados y herramientas digitales que faciliten la realización de trámites.

Con esta medida, Baja California se convierte en la primera entidad del país en implementar una estrategia estatal alineada con el Decreto Federal para la Autorización Inmediata de Inversiones impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó la firma de un acuerdo para homologar procesos, simplificar trámites y digitalizar servicios- (cortesía)

Cystel Arellano Moreno destaca modelo pionero para inversiones

La coordinadora nacional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Crystel Arellano Moreno, resaltó que en Baja California y sus siete municipios son los primeros del país en adoptar el Modelo Nacional de Autorización de Inversiones.

Por lo que la coordinadora nacional de la ATDT, Cystel Arellano Moreno, explicó que el modelo permitirá reducir a más del 50 por ciento los requisitos y tiempos de resolución para diversos trámites estatales y municipales relacionados con proyectos de inversión.

Además, puntualizó que los procesos serán integrados en una sola ventanilla digital y un expediente único para facilitar la gestión de autorizaciones.

Baja California agilizará autorizaciones para proyectos de inversión

El nuevo esquema contempla que determinados proyectos puedan obtener autorizaciones federales en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Asimismo, el conjunto de permisos y autorizaciones de los tres órdenes de gobierno podrá resolverse en aproximadamente 90 días, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta para inversionistas y empresas.

Como parte de esta estrategia también fue presentada la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, herramienta digital que permitirá realizar en línea diversos trámites relacionados con la apertura y regularización de micro, pequeñas y medianas empresas.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó la firma de un acuerdo para homologar procesos, simplificar trámites y digitalizar servicios- (cortesía)

Kurt Honold Morales destaca los beneficios para el desarrollo económico

El secretario de Economía e Innovación de Baja California, Kurt Honold Morales, explicó que el modelo representa una nueva forma de coordinación entre Federación, Estado y municipios para facilitar la inversión mediante procesos digitales y transparentes.

Destacó que la simplificación de trámites contribuirá a reducir costos, eliminar duplicidades, fortalecer la transparencia y aumentar la confianza de quienes deciden invertir en la entidad.

Además, señaló que estas acciones impulsarán la generación de empleos, el fortalecimiento de la proveeduría local y el crecimiento económico de Baja California.

Marina del Pilar Ávila Olmeda fortalece la competitividad de Baja California

Con la implementación del Modelo Estatal de Homologación de Fomento a la Inversión en Baja California, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, busca consolidar a la entidad como un referente nacional en facilitación de inversiones, coordinación intergubernamental y modernización administrativa.

La estrategia permitirá ofrecer mayor certeza jurídica, agilizar la apertura de negocios y fortalecer las condiciones para atraer nuevos proyectos productivos que impulsen el desarrollo económico y el bienestar de las familias bajacalifornianas.