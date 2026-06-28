La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, inauguraron la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali.

El complejo atiende la creciente demanda energética de la región mediante dos nuevas subestaciones y una operación limpia que evitará anualmente la emisión de 3.23 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Sheinbaum anuncia 32 mil megawatts adicionales y modernización de red eléctrica en Mexicali

Marina del Pilar destacó que la Central representa un acto de justicia social respaldado por una inversión federal histórica superior a los 73 mil 900 millones de pesos para la red eléctrica estatal.

A esto se suma un subsidio récord de mil 485 millones de pesos asignado directamente a las tarifas de Mexicali y San Felipe, protegiendo la economía de más de un millón 370 mil personas.

Por su parte, Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de la Cuarta Transformación con la transición energética al anunciar una meta de 32 mil megawatts adicionales en el Sistema Eléctrico Nacional durante su mandato, de los cuales 22 mil megawatts corresponderán a energías renovables de la CFE.

Como parte de la modernización local, se anunció el reemplazo de 4 mil postes de luz en Mexicali para optimizar la distribución de energía y reducir las interrupciones del servicio, atendiendo una demanda histórica de la ciudadanía.

Nueva Central de Ciclo Combinado en Baja California evitará 3.23 millones de toneladas de CO2 al año. (Cortesía)

Plan de Justicia de San Quintín y beca Rita Cetina, los compromisos de Sheinbaum con Baja California

La presidenta anunció el Plan de Justicia de San Quintín, que destinará 36 mil apoyos económicos de 40 mil pesos cada uno para el mejoramiento y construcción de vivienda digna.

Asimismo, ratificó la implementación de la beca universal “Rita Cetina” para garantizar que los estudiantes de educación básica de Baja California cuenten con los recursos necesarios para continuar su formación escolar.