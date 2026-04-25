Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó la nueva inversión de Intuitive en Mexicali, lo que consolida a Baja California como líder en dispositivos médicos e innovación en América Latina.

Baja California es hoy un referente internacional en manufactura avanzada e innovación tecnológica. Inversiones como esta fortalecen nuestro ecosistema, impulsan talento especializado y nos consolidan como socio estratégico en cadenas globales de suministro. Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California.

Marina del Pilar impulsa inversión estratégica de Intuitive en Mexicali

En representación del Gobierno del Estado, el secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, participó en la inauguración del tercer edificio de la compañía, donde subrayó que Baja California no solo compite, sino que lidera como principal hub de dispositivos médicos en América Latina, con una industria basada en conocimiento e innovación.

Durante la ceremonia, Carlos Aguirre, vicepresidente senior de manufactura para Norteamérica, destacó que Mexicali ofrece condiciones estratégicas para la operación global, especialmente por su talento especializado, clave en el crecimiento de la empresa.

Por su parte, José Lino, director de bienes raíces y servicios a empleados, señaló que el nuevo edificio representa un avance en la evolución del sitio y el fortalecimiento de sus capacidades productivas.

La instalación, de 440 mil pies cuadrados, integra tecnología de última generación y sistemas automatizados, lo que incrementará la eficiencia en la manufactura de dispositivos médicos robóticos bajo estándares globales.

Baja California se consolida como referente global en manufactura avanzada

El director ejecutivo de la empresa, Dave Rosa, afirmó que las prácticas desarrolladas en Mexicali ya son modelo para operaciones a nivel mundial.

Actualmente, Intuitive opera en Mexicali desde 2008, genera cerca de 4 mil 700 empleos y produce más del 95% de los instrumentos del sistema quirúrgico da Vinci, utilizado en hospitales de más de 70 países.

Con más de 100 empresas y más de 100 mil empleos en el sector, Baja California se consolida como líder nacional y referente internacional en manufactura avanzada, innovación y exportación de dispositivos médicos.