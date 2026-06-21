La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, inauguraron la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali, una obra que busca fortalecer la soberanía energética del país, impulsar la sustentabilidad y garantizar un mayor bienestar para las familias bajacalifornianas.

La nueva infraestructura eléctrica permitirá atender la creciente demanda de energía en la región mediante la operación de dos nuevas subestaciones, además de contribuir a la protección del medio ambiente al evitar la emisión anual de 3.23 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Marina del Pilar destaca inversión histórica para fortalecer la red eléctrica

Durante el evento, Marina del Pilar resaltó que la puesta en marcha de esta Central representa un avance significativo para la justicia social en Baja California, respaldado por una inversión federal superior a los 73 mil 900 millones de pesos destinada al fortalecimiento de la red eléctrica estatal.

La gobernadora también celebró la consolidación de un subsidio histórico de mil 485 millones de pesos para las tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe, medida que beneficiará directamente a más de 1.37 millones de habitantes, especialmente en zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Marina del Pilar afirmó que la nueva Central de Ciclo Combinado simboliza el compromiso de los gobiernos estatal y federal con el desarrollo, la soberanía energética y el bienestar de la población, además de representar un apoyo directo a la economía de miles de familias mediante el subsidio a las tarifas eléctricas.

Por su parte, Claudia Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración con la transición energética y anunció que durante su gobierno se prevé incorporar 32 mil megawatts adicionales al Sistema Eléctrico Nacional, de los cuales 22 mil megawatts corresponderán a proyectos de energías renovables desarrollados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Marina del Pilar impulsa modernización eléctrica con 4 mil nuevos postes en Mexicali

Como parte de las acciones para mejorar los servicios públicos y atender las demandas ciudadanas, se anunció la sustitución de 4 mil postes de luz en Mexicali, una medida orientada a modernizar la infraestructura eléctrica local.

La renovación de estos equipos permitirá optimizar la distribución de energía en el municipio y reducir las interrupciones en el suministro eléctrico, fortaleciendo la calidad y eficiencia del servicio para la población.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el desarrollo energético del país debe sustentarse en tres pilares fundamentales: la soberanía nacional, la sustentabilidad ambiental y la justicia social, elementos que consideró indispensables para el futuro del sector eléctrico mexicano.

Además, anunció el Plan de Justicia de San Quintín, mediante el cual se otorgarán 36 mil apoyos económicos de 40 mil pesos para acciones de construcción y mejoramiento de vivienda.

Asimismo, se ratificó la implementación de la beca universal “Rita Cetina”, con el objetivo de que estudiantes de educación básica en Baja California cuenten con mayores oportunidades para continuar su formación académica. Con estas acciones concluyó la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum por la entidad.