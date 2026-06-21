La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezaron en Tijuana la entrega de tarjetas de la Beca Universal Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, programa que beneficiará a 291 mil 36 alumnas y alumnos de primaria en la entidad a partir del próximo mes de agosto.

Durante el encuentro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que este apoyo llegará a cerca de nueve millones de estudiantes de escuelas públicas de todo el país, con el propósito de garantizar que niñas y niños inicien el ciclo escolar en igualdad de condiciones.

Asimismo, recordó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han consolidado un sistema de becas que acompaña a las y los estudiantes desde la educación básica hasta la universidad.

Marina del Pilar destaca ampliación de la Beca Rita Cetina en Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que actualmente la Beca Rita Cetina beneficia a más de 34 mil estudiantes de secundaria en el estado y reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por ampliar este apoyo a las alumnas y alumnos de primaria.

La educación derrumba barreras, supera desigualdades y engrandece destinos. La educación abre puertas donde antes había muros. La educación convierte los sueños en oportunidades. Y por eso, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, las becas son sagradas. Las becas son intocables. Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Por su parte el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que con la ampliación del programa serán más de medio millón de estudiantes bajacalifornianos quienes recibirán alguno de los apoyos impulsados por el Gobierno de México.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que actualmente 292 mil 392 alumnas y alumnos de Baja California ya cuentan con una beca educativa, cifra que crecerá con la incorporación de estudiantes de primaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Marina del Pilar encabezaron la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Baja California. (cortesía)

Claudia Sheinbaum y Marina del Pilar inauguran el CBTis 290 en Tijuana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también encabezaron la inauguración del Bachillerato Nacional plantel Tijuana CBTis 290, con el objetivo de fortalecer la oferta académica y ampliar las oportunidades de educación media superior.

Esta obra forma parte de las 500 acciones estratégicas impulsadas entre 2025 y 2026 para crear 200 mil nuevos espacios educativos en el país, acercando alternativas de bachillerato tecnológico a comunidades que históricamente enfrentaron rezagos en materia educativa.