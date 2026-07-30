La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio luz verde para realizar dictámenes y peritajes relacionados con la denuncia contra Alfonso Obregón.

Gerardo Martín Rincón Flores, abogado de Brenda Rivero, explicó que las autoridades ya autorizaron el inicio de estas diligencias, aunque todavía no detalló cuáles serán realizadas.

Fiscalía de CDMX inicia peritajes contra Alfonso Obregón por denuncia de abuso

El representante legal de Brenda Rivero, la actriz de doblaje que denunció a Alfonso Obregón de abuso sexual, brindó actualizaciones sobre el caso.

Al respecto, el abogado Gerardo Martín Rincón Flores señaló que la Fiscalía CDMX inició peritajes en contra del actor, sobre los que espera que concluyan pronto.

Esto, mientras la investigación avanza y se integran elementos necesarios para determinar posibles responsabilidades de Alfonso Obregón en el delito señalado.

Alfonso Obregón (@obregoninclan)

¿De qué acusan a Alfonso Obregón? Continúa la denuncia de Brenda Rivero

Brenda Rivero acudió ante la FGJCDMX para denunciar a Alfonso Obregón por hechos presuntamente ocurridos años atrás.

Rivero sostiene que tenía 16 años cuando, según su testimonio, Obregón le propuso mantener una relación en secreto y posteriormente realizó insinuaciones de carácter sexual.

La actriz de doblaje relató que durante una convención en Cancún, Obregón la besó sin su consentimiento cuando ella todavía era menor de edad.

Según su versión, posteriormente habría recibido besos no consentidos y tocamientos en la pierna debajo de una mesa, incluso mientras su madre permanecía presente.

Rivero también señaló que Alfonso Obregón habría intentado llevarla a otra convención, situación que sus abuelos habrían impedido; después, volvió a plantearle una relación.

Brenda Rivero Padrón acusa a Alfonso Obregón de abuso y grooming (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

El abogado de la víctima aseguró que otras dos personas lo han contactado porque, presuntamente, también buscan presentar señalamientos contra el actor.

La denuncia ocurre después de otro señalamiento público contra Obregón: en 2024, Katy Zavala lo acusó por presunto abuso sexual durante un curso de doblaje.