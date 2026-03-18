Ivideliza Reyes es una política mexicana originaria de Nayarit, con una trayectoria que abarca cargos municipales, legislativos y actualmente en el Senado de la República. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.
¿Quién es Ivideliza Reyes?
Ivideliza Reyes Hernández es una abogada y política mexicana, nacida en Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, Nayarit. Es integrante del Partido Acción Nacional (PAN) y actualmente se desempeña como senadora de la República por su estado.
A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo presidenta municipal, diputada federal y diputada local, consolidándose como una de las figuras políticas más relevantes en Nayarit.
¿Qué edad tiene Ivideliza Reyes?
Ivideliza Reyes nació el 21 de diciembre de 1978 en La Yesca, por lo que actualmente tiene 47 años.
¿Ivideliza Reyes tiene esposo?
Sí, Ivideliza Reyes está casada con un hombre de nombre Efraín; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida.
¿Qué signo zodiacal es Ivideliza Reyes?
Al haber nacido el 21 de diciembre, Ivideliza Reyes es Sagitario, signo que se caracteriza por ser aventurero, optimista y directo.
¿Ivideliza Reyes tiene hijos?
Sí, Ivideliza Reyes tiene al menos tres hijas, con quienes ha compartido videos en redes sociales.
¿Qué estudió Ivideliza Reyes?
Ivideliza Reyes cuenta con una licenciatura en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Guadalajara, además de:
- Especialidad en Derecho Penal
- Diplomado en Derecho Familiar
- Diplomado en Mercadotecnia Política
¿En qué ha trabajado Ivideliza Reyes?
Ivideliza Reyes se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la vida pública del país, destacando puestos como:
- 1996: Secretaria de Acción Juvenil del Comité Directivo Municipal del PAN en La Yesca
- 1997: Participante en la campaña para presidente municipal en La Yesca
- 1999: Coordinadora de campaña para presidente municipal de La Yesca
- 2002-2004: Subdelegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de La Yesca
- 2002-2004: Asesora jurídica del gobierno municipal de La Yesca
- 2004: Directora Jurídica en la Presidencia Municipal de La Yesca
- 2004: Integrante del Consejo Estatal del PAN en Nayarit
- 2005-2008: Integrante de la Asociación de Alcaldes de Acción Nacional
- 2005-2008: Presidenta Municipal de La Yesca
- 2009-2012: Diputada federal en la LXI legislatura
- 2009-2012: Subdelegada de la Procuraduría de la Defensa de Menor y la Familia de La Yesca
- 2012: Coordinadora de la campaña a la presidencia de la república del PAN en Tepic
- 2014-2017: Diputada local de la XXXI Legislatura del congreso de Nayarit
- 2015: Coordinadora de Campaña del candidato del PAN a diputado federal por el Tercer Distrito Federal de Nayarit
- 2020-2021: Coordinadora de la Comisión Operativa Provisional de MC en Nayarit
- 2020-2021: Coordinadora de la Comisión Operativa Provisional de MC en Sinaloa