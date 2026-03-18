Ivideliza Reyes es una política mexicana originaria de Nayarit, con una trayectoria que abarca cargos municipales, legislativos y actualmente en el Senado de la República. Si quieres conocer más sobre su trayectoria y vida profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Ivideliza Reyes?

Ivideliza Reyes Hernández es una abogada y política mexicana, nacida en Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, Nayarit. Es integrante del Partido Acción Nacional (PAN) y actualmente se desempeña como senadora de la República por su estado.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo presidenta municipal, diputada federal y diputada local, consolidándose como una de las figuras políticas más relevantes en Nayarit.

¿Qué edad tiene Ivideliza Reyes?

Ivideliza Reyes nació el 21 de diciembre de 1978 en La Yesca, por lo que actualmente tiene 47 años.

¿Ivideliza Reyes tiene esposo?

Sí, Ivideliza Reyes está casada con un hombre de nombre Efraín; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida.

Ivideliza Reyes, senadora por Nayarit (Ig: @ividelizareyes)

¿Qué signo zodiacal es Ivideliza Reyes?

Al haber nacido el 21 de diciembre, Ivideliza Reyes es Sagitario, signo que se caracteriza por ser aventurero, optimista y directo.

¿Ivideliza Reyes tiene hijos?

Sí, Ivideliza Reyes tiene al menos tres hijas, con quienes ha compartido videos en redes sociales.

¿Qué estudió Ivideliza Reyes?

Ivideliza Reyes cuenta con una licenciatura en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Guadalajara, además de:

Especialidad en Derecho Penal

Diplomado en Derecho Familiar

Diplomado en Mercadotecnia Política

¿En qué ha trabajado Ivideliza Reyes?

Ivideliza Reyes se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la vida pública del país, destacando puestos como: