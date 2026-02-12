Héctor Meza Maldonado, director de Cultura Yautepec, Morelos, fue asesinado la noche del 11 de febrero.

De acuerdo con los reportes, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército respondieron al reporte de disparos en la vía Cocoyoc-Oaxtepec, donde encontraron a 2 personas con heridas de bala.

Una de las víctimas fue identificada como el director de Cultura de Yautepec, Héctor Meza Maldonado, quien perdió la vida en el lugar.

Matan en ataque a balazos a Héctor Meza, director de Cultura de Yautepec

El director de Cultura de Yautepec, Héctor Meza, fue atacado a balazos en las inmediaciones de la colonia Lomas de Cocoyoc, alrededor de las 21:00 horas.

En el ataque murió el directivo quien recibió varias heridas de bala cuando iba caminando con otra personas sobre el Par Vial Oaxtepec-Cocoyoc.

De acuerdo con los reportes, hombres armados los interceptaron y abrieron fuego en su contra en varias ocasiones para luego huir del lugar.

Mientras Héctor Meza Maldonado, director de Cultura del ayuntamiento de Yautepec, su acompañante resultó gravemente herido; su estado de salud se mantiene reservado.

No hay detenidos por asesinato de Héctor Meza en Cocoyoc, Morelos

Luego de reportarse la muerte del director de Cultura de Yautepec, autoridades acordonaron la zona para iniciar la carpeta de investigación y permitir el trabajo de los peritos.

Además, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército iniciaron un operativo de seguridad para localizar a los responsables del ataque armado.

A pesar de la búsqueda en las colonias aledañas, no hay detenidos por la muerte de Héctor Meza Maldonado.

Lamentan muerte de Héctor Meza en Cocoyoc

Luego de que se confirmara el asesinato de Héctor Meza Maldonado en Cocoyoc, Morelos, usuarios de redes sociales lamentaron su muerte.

Por su homicidio, el Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos y la Diversidad Sexual, así como integrantes del Ballet Folclórico Huehuecóyotl, lamentaron el hecho violento y lo calificaron como injusto.