El exsubprocurador de Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, fue asesinado la mañana del 25 de febrero de 2026 tras ser baleado en el fraccionamiento Hispania ubicado en La Paz.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el exfuncionario fue atacado por sujetos armados que lo interceptaron y dispararon en varias ocasiones mientras circulaba en su automóvil.

Por los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, abrió una carpeta de investigación y prometió agotar todas las líneas para hacer justicia en el caso.

Asesinan a Bernardo Soriano, exsubprocurador de Baja California Sur

La mañana del 25 de febrero de 2026, el exsubprocurador de Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, fue atacado a balazos en calles del fraccionamiento Hispania, en la colonia La Cima.

Sobre lo ocurrido, autoridades informaron que sujetos armados interceptaron la camioneta Jeep gris en el que viajaba el exfuncionario y abrieron fuego en su contra en distintas ocasiones.

Bernardo Soriano Castro (Bernardo Soriano Castro/Facebook)

Hasta el sitio de la agresión se trasladaron elementos de la PGJE, agentes de policía municipal de La Paz y personal de la Mesa de Seguridad, quienes desplegaron un operativo especial en la zona.

Al revisar el auto de Bernardo Soriano, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida del exfuncionario, así como otra persona de quien se desconoce su identidad y que se afirma, resultó ilesa.

Sin embargo, los responsables del crimen no fueron localizados y hasta el momento se ha informado que solo se han asegurado los vehículos y armas que se usaron durante el ataque.

Autoridades investigan asesinato de Bernardo Soriano

Al cumplirse una semana del asesinato de Bernardo Soriano, el titular de la PGJE de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, aseguró que el caso está siendo investigado a fondo.

Lo anterior debido a que aseveró que se van a llevar a cabo todas las indagatorias que correspondan, pues la intención es revisar hasta el final todas las líneas de investigación abiertas.

“Realizaremos todas las investigaciones necesarias, agotando todas las líneas de investigación” Antonio López. Titular de la PGJE de Baja California Sur

Cabe destacar que el ataque contra el exsubprocu

rador, se ejecutó unos cuantos días después de que removido de su cargo, luego de que lanzo acusaciones por omisiones en la PGJE.

Por medio de TikTok, Bernardo Soriano compartió un video en el que denunció que una decisión administrativa del procurador estatal, provocó la muerte de una persona en Guerrero Negro.