El cuñado de El Mencho llamado José Luis Gutiérrez Ochoa, El Tolín, habría sido detenido tras trabajos de inteligencia militar mexicana y de Estados Unidos, pero ¿es real?

La Secretaría de la Defensa Nacional informó hoy 22 de febrero de 2026 que en el operativo contra El Mencho, cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron en el enfrentamiento y otros tres fueron detenidos y trasladados de gravedad a un hospital de la Ciudad de México (CDMX).

El Tolín, cuñado de El Mencho, habría sido detenido; desmienten video

Aunque Defensa en México no ha confirmado la identidad de los detenidos y muertos del CJNG en combate con militares mexicanos, sí se confirmó que El Mencho murió cuando se buscaba trasladarlo a la CDMX para atención médica, lo que desatado hechos de violencia en Jalisco.

Sin embargo, de forma extraoficial se menciona que José Luis Gutiérrez Ochoa, apodado El Tolín, que es cuñado de El Mencho fue detenido.

Asimismo, se ha asegurado la información junto a un video donde se le ve abordo de un helicóptero y militares lo mantienen agachado, por lo que no hay posibilidad de confirmar que sea El Tolín.

Ante ello y la desinformación que se ha dado por la captura y luego muerte de El Mencho del CJNG, Milenio ha asegurado que el video mostrado no corresponde a la detención de El Tolín, sino a “imágenes antiguas de otro operativo en Chiapas”.

Ola de violencia y bloqueos afecta occidente y centro del país (Cortesía)

Sin embargo, aún se desconoce si es verdad que El Tolín, cuñado de El Mencho, fue detenido por autoridades mexicanas.

Hasta el momento, Defensa solo ha informado que en el combate cuatro sujetos del CJNG murieron en el lugar y tres “heridos de gravedad” -entre ellos El Mencho quien murió- eran trasladados a la CDMX para atención médica.

Por otra parte, se aseguró que la reconfirmación de que el fallecido era El Mencho se daría luego de que peritos investigaran.

Detención de El Tolín, cuñado de El Mencho, sigue en duda

Se desmintió que el video que aseguran es de la detención de El Tolín es falso, además de que Defensa aún no ha dado a conocer identidades.

Más allá de los hechos periciales que tendrán que hacerse con los fallecidos del CJNG, Defensa compartió que también fueron detenidos dos integrantes del Cártel, entre los que también podría estar El Tolín.