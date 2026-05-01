Azucena Cisneros Coss impulsó la rehabilitación del Deportivo San Andrés, ubicado en la colonia Los Bordos, en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, con el objetivo de recuperar espacios para niñas, niños y jóvenes.

El lugar fue intervenido con luz, color y actividades deportivas, lo que permitió devolver este espacio a la comunidad, donde ahora se practican disciplinas como basquetbol, futbol, box y zumba.

Azucena Cisneros impulsa recuperación de espacios comunitarios

Durante la inauguración, la alcaldesa destacó que la rehabilitación representa un cambio significativo en el entorno social, al fomentar la apropiación de espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria.

Subrayó la importancia de recuperar el territorio y mantenerlo en manos de la ciudadanía, como parte de una estrategia para generar entornos seguros y promover mejores condiciones de vida.

La colonia Los Bordos, ubicada en la región de San Andrés de La Cañada, ha enfrentado durante años rezagos en servicios públicos y falta de espacios recreativos, por lo que esta intervención responde a una demanda histórica de la comunidad.

Azucena Cisneros impulsa rehabilitación de espacios en Ecatepec con Deportivo San Andrés. (Cortesía)

Deportivo San Andrés se integra al programa Cambia de Cancha de Ecatepec

El deportivo se convirtió en sede del programa Cambia de Cancha, el cual promueve actividades deportivas y recreativas para alejar a niñas, niños y jóvenes de conductas antisociales.

En este espacio también destaca la intervención del colectivo artístico Boa Mistura, que realizó un mural multicolor con la palabra “LUZ”, visible desde el Mexicable, convirtiendo al deportivo en un punto emblemático de la zona.

La rehabilitación fue resultado de una petición vecinal planteada en Mesas Comunitarias de Paz, lo que refuerza la participación ciudadana en la transformación del entorno.

Durante la inauguración se llevó a cabo un partido entre equipos locales, entre ellos Correcaminos de Santa María Tulpetlac, destacado por su participación en la Olimpiada Nacional Indígena Horacio Llamas 2026.

Con estas acciones, el gobierno municipal fortalece la recuperación de espacios públicos, el impulso al deporte y la construcción de entornos de paz en Ecatepec.