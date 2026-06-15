La Fundación Sebastian presentó la obra Maternidad, del artista plástico Maximiliano López-Córdoba, una pieza cargada de simbolismo que explora el duelo por la pérdida de su madre biológica, Laura, así como la llegada de Montserrat, quien se convirtió en una nueva figura materna en su vida.

La pintura reúne a tres personajes en una composición que se aleja del retrato familiar tradicional para representar los vínculos afectivos que marcaron la historia personal del artista.

Durante la presentación, Maximiliano explicó que la obra está dedicada a las dos mujeres que han sido fundamentales en su formación y desarrollo.

Es un mapa de afectos, dedicado a mis dos madres, quienes en su momento me han cuidado y educado, representando una escena en la cual una de ellas entrega la vida de su hijo. Es un homenaje a la figura materna, necesaria para el desarrollo de cualquier persona. Maximiliano López-Córdoba, artista plástico.

Fundación Sebastian impulsa nuevas generaciones del arte contemporáneo

La obra fue presentada este 15 de junio en las instalaciones de la Fundación Sebastian como parte de la colección privada Soledad, impulsada por el escultor Enrique Carbajal, Sebastian.

Durante el evento, el artista reconoció el talento de Maximiliano López-Córdoba, a quien destacó como el integrante más joven de la fundación.

Sebastian señaló que era importante que la colección Soledad incorporara la visión, sensibilidad y energía de las nuevas generaciones a través de artistas emergentes con propuestas sólidas dentro del arte contemporáneo.

Por su parte, el artista plástico Plácido Merino, autor de obras como Sombras, Siniestro y Morgue, calificó a Maternidad como una obra honesta y poderosa.

Maternidad es una grata revelación, con un concepto potente y lleno de honestidad que, más que buscar respuestas a lo que el autor vivió, encauza a través de la pintura su historia íntima, creando su propia mitología. Plácido Merino, artista plástico.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue la participación de Montserrat Corona, madre de Maximiliano, quien compartió algunos de los episodios que marcaron su relación con el artista y agradeció haber sido una fuente de inspiración para la creación de la obra.

El cuadro, elaborado con acrílico sobre tela, destaca por sus dimensiones de 5 por 3 metros, características que le otorgan una presencia cercana a la monumentalidad de un mural. La pieza forma parte de la colección privada Soledad de la Fundación Sebastian.

Maximiliano López-Córdoba construye una trayectoria en ascenso

La carrera de Maximiliano López-Córdoba comenzó hace poco más de cinco años, periodo en el que experimentó con distintas técnicas y lenguajes visuales que le permitieron participar en exposiciones colectivas organizadas por SophArt (2020), NFT Club Collectors Mexico (2021) y Flamantes, en España (2022).

Además, colaboró en el diseño de vestuario para artistas de música electrónica como Geru, Josefonoltelefono, Bemac y Gabrielle Ag, quienes utilizaron sus creaciones durante sus presentaciones en el EDC México 2022.

En 2024, el artista inauguró su primera exposición individual en la Galería Arterial, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde presentó la muestra Contornos de la Verdad, consolidando así una trayectoria que continúa ganando reconocimiento dentro de la escena artística contemporánea.