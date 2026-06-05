Robert Wyland, conocido artísticamente como Wyland, es un artista, muralista y conservacionista estadounidense reconocido a nivel internacional por sus monumentales obras dedicadas a la vida marina.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria ha impulsado proyectos artísticos y ambientales enfocados en la protección de los océanos, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del arte marino contemporáneo.

En 2026 presentó una demanda contra la FIFA por la intervención de uno de sus murales en Dallas, Texas, realizado durante los preparativos de un evento futbolístico.

¿Quién es Robert Wyland?

Robert Wyland es un artista plástico, muralista y activista ambiental estadounidense, famoso por crear las Whaling Walls, una serie de murales monumentales que retratan ballenas, delfines y otras especies marinas en edificios de distintas ciudades del mundo.

Su trabajo ha sido reconocido por combinar el arte urbano con la concientización ambiental, promoviendo la conservación de los océanos y la protección de la vida marina.

Además de su labor como pintor, ha desarrollado una carrera como escultor, fotógrafo y conferencista. A través de la Fundación Wyland y de diversos programas educativos, ha impulsado iniciativas de conservación oceánica que lo han consolidado como uno de los principales embajadores del arte ecológico en Estados Unidos.

Robert Wyland, el creador de las famosas Whaling Walls. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Robert Wyland?

Robert Wyland nació el 9 de julio de 1956 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Actualmente tiene 69 años de edad.

¿Robert Wyland tiene pareja?

No existe información pública verificable sobre la situación sentimental actual de Robert Wyland.

¿Qué signo zodiacal es Robert Wyland?

Robert Wyland nació el 9 de julio de 1956, por lo que pertenece al signo Cáncer, del elemento Agua. En la astrología, este signo suele asociarse con la sensibilidad, la creatividad y una fuerte conexión emocional con su entorno.

¿Robert Wyland tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre si Robert Wyland tiene hijos.

¿Qué estudió Robert Wyland?

Robert Wyland desarrolló su formación artística en Michigan antes de iniciar su carrera profesional como muralista y pintor especializado en vida marina.

Estudios de Arte en el College for Creative Studies de Detroit.

Formación previa en Lamphere High School, donde comenzó a desarrollar su interés por la pintura y la naturaleza.

¿En qué ha trabajado Robert Wyland?

Robert Wyland es conocido por utilizar el arte como una herramienta de concientización ambiental, especialmente en temas relacionados con la conservación de los océanos.