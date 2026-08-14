El creador de contenido Ray Monsiváis, denunció la agresión de un guardia de seguridad del Holiday Inn Express Sendero, ubicado en el estado de Nuevo León, mientras grababa una reseña del hotel.

Información señala que Ray Monsiváis se encontraba grabando la fachada del Holiday Inn en Nuevo León cuando el guardia le dijo que no podía filmar al hotel, discusión que escaló y terminó en jaloneos.

Ray Monsiváis denuncia agresión de guardia mientras grababa un Holiday Inn en Monterrey (Capturade pantalla)

Ray Monsiváis denuncia agresión de guardia por grababa en el hotel Holiday Inn en Monterrey

Ray Monsiváis se encontraba grabando desde la vía pública el Holiday Inn Express Sendero, cuando un guardia de seguridad se acercó para pedirle que dejara de filmar la fachada del establecimiento.

El trabajador de seguridad habría sujetado del brazo a Ray Monsiváis para retirarlo de la zona; sin embargo, el creador de contenido se negó y comenzó a documentar todo el altercado con el guardia.

Ante esto, el guardia llamó al jefe de seguridad del Holiday Inn Express Sendero y argumentó que para realizar una grabación del inmueble era necesario contar con un permiso.

Al principio del video, Ray Monsiváis estaba mencionando cosas positivas del hotel en Nuevo León, pero luego de subir la agresión del guardia, el establecimiento recibió malas reseñas en Google.

Por su parte, Milenium Grupo Hotelero Mexicano emitió un comunicado para aclarar que el establecimiento involucrado en los hechos no forma parte de sus operaciones.

La empresa precisó que sus propiedades bajo la marca Holiday Inn en el área metropolitana de Monterrey son:

Holiday Inn Monterrey Parque Fundidora

Holiday Inn Express Monterrey Galerías-San Jerónimo

Holiday Inn Express Monterrey Tecnológico.

Milenium reiteró su compromiso con los derechos constitucionales, el libre tránsito y la libertad de expresión en la vía pública, además de señalar que mantiene una política de puertas abiertas hacia los creadores de contenido .