El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) conmemoró 20 años como emisor de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una trayectoria que le ha permitido obtener financiamiento para otorgar créditos en condiciones favorables a las personas trabajadoras de México.

Durante el evento, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que la participación del organismo en el mercado bursátil refleja cómo el financiamiento puede contribuir al bienestar de las familias y al desarrollo económico del país.

Fonacot supera los 100 mil millones de pesos en financiamiento bursátil

La directora general de Fonacot, Wendolyne Retana Alarcón, informó que durante los últimos 20 años el Instituto ha realizado 112 emisiones de deuda de corto y largo plazo, la mayoría en la Bolsa Mexicana de Valores. El monto obtenido mediante el mercado de valores supera los 100 mil millones de pesos, recursos que han permitido cumplir con los objetivos de la institución.

La funcionaria agregó que Fonacot cuenta con una cartera de crédito superior a los 80 mil millones de pesos y se ubica entre las tres instituciones con mayor cartera de crédito de nómina del país.

Asimismo, señaló que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han otorgado alrededor de 150 mil millones de pesos en créditos. En este periodo también se ha fortalecido la inclusión financiera con perspectiva de género mediante el Crédito Mujer Efectivo, cuya tasa de interés parte de 8.90 por ciento.

Retana Alarcón destacó que la presencia de Fonacot en el mercado bursátil fortalece su capacidad para seguir ofreciendo créditos que permitan a las personas trabajadoras atender necesidades, adquirir bienes o enfrentar imprevistos.

Fonacot supera los 100 mil millones de pesos en financiamiento bursátil. (Cortesía)

Marath Bolaños destaca el impacto social de los créditos Fonacot

Marath Bolaños López señaló que la política del gobierno de Claudia Sheinbaum ha puesto en el centro la recuperación salarial, la ampliación de derechos laborales y el fortalecimiento de las condiciones de vida de la población.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que el acceso al crédito con tasas que contribuyan a mejorar las condiciones económicas de las familias forma parte de los beneficios que puede ofrecer Fonacot. También reconoció a la Bolsa Mexicana de Valores y a los inversionistas que han acompañado al Instituto durante estas dos décadas.

Por su parte, Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de la BMV, afirmó que la contribución de Fonacot va más allá de sus resultados financieros, pues facilita el acceso al crédito para las personas trabajadoras, dinamiza el consumo interno e impulsa la actividad comercial en las comunidades.

Al concluir el acto conmemorativo, Wendolyne Retana reiteró el compromiso de Fonacot de administrar responsablemente los recursos que obtiene y transformarlos en oportunidades para las personas que contribuyen al desarrollo de México mediante su trabajo.

Fonacot supera los 100 mil millones de pesos en financiamiento bursátil. (Cortesía)

En el evento participaron representantes de los sectores público, laboral y empresarial, entre ellos Quiahuitl Chávez Domínguez, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral; Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Jorge Alegría Formoso, director general de Grupo BMV; Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y Carlos Torres Rosas, director general de Nafin y Bancomext, además de líderes sindicales y directivos de instituciones financieras.