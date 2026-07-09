El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información en beneficio de las personas trabajadoras.

El acuerdo fue suscrito por la directora general de Fonacot, Wendolyne Retana Alarcón y la directora de incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta.

Convenio actualiza colaboración entre IMSS y Fonacot estará vigente hasta 2030

El IMSS y Fonacot mantienen mecanismos de colaboración desde 2007 mediante convenios para compartir información institucional. Será por medio de este nuevo instrumento que ambas dependencias actualizarán y fortalecerán los procesos de intercambio de datos para atender las necesidades operativas, tecnológicas y normativas actuales.

El nuevo Convenio de Colaboración Administrativa permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2030.Además, contempla la posibilidad de una prórroga automática de hasta dos años adicionales, salvo que alguna de las partes determine modificarlo o concluirlo.

Fonacot contará con información actualizada para créditos

A través de este convenio, el IMSS y Fonacot optimizarán el intercambio seguro, oportuno y eficiente de información relacionada con el registro de patrones, sujetos obligados e inscripción de personas trabajadoras.

El acuerdo permitirá que Fonacot disponga de información oficial y actualizada para reforzar sus procesos de otorgamiento, administración y recuperación de créditos.

Las instituciones señalaron que el intercambio de información se realizará con apego a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información de las personas trabajadoras, por lo que también fortalecerá la coordinación institucional y contribuirá a mejorar los servicios que ambas dependencias ofrecen a la población.