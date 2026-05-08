La llegada de Wendolyne Retana Alarcón al Instituto Fonacot ocurrió durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, en un contexto de continuidad de políticas relacionadas con justicia y derechos laborales.

es una funcionaria especializada en derecho laboral y administración pública, cuya trayectoria ha estado ligada a proyectos institucionales del ámbito laboral en México.

¿Quién es Wendolyne Retana Alarcón?

Wendolyne Retana Alarcón es una abogada y funcionaria pública mexicana.

Fue designada como directora general del Instituto Fonacot tras una trayectoria enfocada en temas de justicia laboral y modernización institucional dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Wendolyne Retana Alarcón (X | @STPS_mx)

¿Cuántos años tiene Wendolyne Retana Alarcón?

No existe información pública confirmada sobre la edad o fecha de nacimiento de Wendolyne Retana Alarcón en registros oficiales accesibles.

¿Quién es el esposo de Wendolyne Retana Alarcón?

La funcionaria mantiene un perfil público centrado en su trayectoria profesional, por lo que no hay información disponible sobre su estado civil o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Wendolyne Retana Alarcón?

Debido a que no se ha difundido públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Wendolyne Retana Alarcón.

¿Quiénes son los hijos de Wendolyne Retana Alarcón?

No existen datos públicos sobre hijos o familia directa de Wendolyne Retana Alarcón.

¿Qué estudió Wendolyne Retana Alarcón?

Wendolyne Retana Alarcón estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También cuenta con especialidad en Derecho Fiscal, diplomados en Derecho Tributario en el ITAM y cursa una maestría en Derecho Laboral en la Universidad Panamericana.

¿En qué ha trabajado Wendolyne Retana Alarcón?

Ha trabajado en instituciones relacionadas con justicia y política laboral.

Antes de asumir la dirección de Fonacot, fue titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo, participando en la implementación de cambios estructurales en materia laboral en México.