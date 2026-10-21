Maru Campos enfrenta nuevos señalamientos luego de que la familia del ciudadano estadounidense Richard Halliday presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República relacionada con presuntas operaciones de agencias extranjeras en Chihuahua.

El caso adquiere relevancia en medio de las investigaciones federales vinculadas al exfiscal César Jáuregui y a supuestos esquemas de colaboración internacional sin autorización federal.

De acuerdo con los familiares de Richard Halliday, existen elementos documentales que demostrarían que autoridades de Chihuahua tenían conocimiento previo de las actividades de la CIA, un tema que ahora forma parte del debate público y judicial.

Familia de Richard Halliday presentará pruebas que contradicen versión de Maru Campos

La familia de Richard Halliday apuntó que presentará las pruebas necesarias a la FGR para confirmar que la gobernadora Maru Campos tenía el conocimiento de las operaciones de la CIA en Chihuahua.

La familia Halliday afirmó contar con documentación en los que se puede revelar que Maru Campos recibía reportes directos de inteligencia sobre las operaciones estadounidenses.

“Le escribimos en nuestra calidad de familia de una víctima de asesinato. Tenemos pruebas contundentes de que la gobernadora Maru Campos ha mentido a los fiscales federales y al público mexicano”. Robert Halliday, padre del militar Richard Halliday

De acuerdo con la familia de Richard Halliday, Maru Campos tenía información desde al menos un año antes, así como del esquema de coordinación no autorizado con agencias internacionales.

Además de esta denuncia a Maru Campos por parte de familia de Richard Halliday, diversos colectivos ciudadanos también ya han presentaron las propias de manera formal contra la gobernadora entre el 10 de julio y el 26 de agosto de 2026, donde se ha exigiendo que se investigue la responsabilidad del Ejecutivo estatal por traición a la patria.

Toda esta información que sale a la luz, conforme a la orden de aprehensión en contra de César Gustavo Jáuregui Moreno, ex fiscal general de Chihuahua y la investigación en curso.

Según documentos a los que Animal Político tuvo acceso, la denuncia en contra de la gobernadora Maru Campos fue presentada por la familia de Richard Halliday a través de un correo electrónico, enviado el 27 de mayo de 2026.